Arnavutluk'taki Mes Köprüsü Türkçe Tanıtıldı - Son Dakika
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Arnavutluk'taki Mes Köprüsü Türkçe Tanıtıldı

Arnavutluk\'taki Mes Köprüsü Türkçe Tanıtıldı

Maarif Vakfı öğrencisi Evis Baba, Arnavutluk'taki Mes Köprüsü'nü Türkçe olarak tanıttı. Baba, köprünün tarihi ve mimari özelliklerini vurgulayarak, Türkiye-Arnavutluk dostluğunu yansıtan bir video yayınladı. Maarif Vakfı, Arnavutluk'ta Türkçe öğretimi ve kültürel faaliyetlerle iki ülke arasındaki bağları güçlendiriyor.

21.05.2024 10:53
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Maarif Vakfının Arnavutluk'taki İşkodra Kampüsü öğrencisi Evis Baba, Osmanlı'nın Balkanlar'daki önemli mimari eserlerinden Mes Köprüsü'nü Türkçe tanıttı.

Maarif Vakfı tarafından Baba'nın, İşkodra'nın yaklaşık 5 kilometre kuzeydoğusundaki Osmanlı eseri tarihi Mes Köprüsü'nü tanıttığı bir video yayınlandı.

Türkçeyi Maarif Vakfı okullarında öğrenen Baba, Türkçe olarak yayınlanan videoda taş yapısı ve mimarisiyle dikkati çeken köprünün Arnavutluk'un önemli turistik mekanlarından biri olduğunu söyledi.

Kir Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan ve 18. yüzyılda inşa edilen köprünün tanıtıldığı videoda, Türkiye-Arnavutluk dostluğunu yansıtan ögelere yer verildi.

Türkiye'nin tarihi bağlara sahip olduğu Arnavutluk'ta, Maarif Vakfı eğitim kurumlarının Türkçe öğretme faaliyetlerine örnek olan videoda, folklorik ögeler de yer aldı.

Arnavutluk'ta Maarif Vakfı

Maarif Vakfı, 2018'de faaliyetlerine başladığı Arnavutluk'ta anaokulundan üniversite kademesine kadar her seviyede eğitim veriyor.

Tiran, İşkodra ve Elbasan'da okulları bulunan Maarif Vakfı, 2 bin 100'den fazla öğrenciye Türkçe öğretiminin yanında ulusal müfredat ile farklı dillerde yüksek kaliteli eğitim sunuyor.

Arnavutluk Maarif okullarında, öğrencilerin kültürel farkındalıklarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler ve projeler, Türkiye-Arnavutluk dostluğunu pekiştirirken iki ülke arasındaki tarihi bağları daha da güçlendiriyor.

Akademik başarısıyla da adından söz ettirmeyi başaran Maarif okullarından Maarif Tiran Kampüsü öğrencileri, Harvard Üniversitesinde düzenlenen Owlypia Global Yarışması'nda işletme ve ekonomi ile bilim ve teknoloji alanlarında altın, gümüş ve bronz madalyalar kazanmıştı.

Kaynak: AA

Türkiye, Baba, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutluk'taki Mes Köprüsü Türkçe Tanıtıldı - Son Dakika

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