Arnavutluk-Türkiye 100. Yıl Dostluk Ağaçları Projesi Tiran\'da Gerçekleştirildi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Arnavutluk- Türkiye 100. Yıl Dostluk Ağaçları" dikimi projesi gerçekleştirildi.

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 100. yılı kapsamında Tiran ilindeki Farka Gölü çevresinde birkaç farklı türde fidanlar dikildi.

Etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Andi Seferi ve diğer yetkililer katıldı.

Büyükelçi Atay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 yılının, Türkiye ve Arnavutluk için çok özel bir yıl olduğunu ifade etti.

Atay, "2023 yılı bizim için hem Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü hem de Türkiye-Arnavutluk diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü olması bakımından özel bir yıl. Tam 100 yıl önce bugün, iki genç cumhuriyet Arnavutluk ve Türkiye, 15 Aralık 1923'te bir dostluk anlaşması imzalayarak diplomatik ilişkilerini kurdular." dedi.

TİKA'nın desteği sayesinde bugünü ölümsüzleştirmek üzere Tiran Belediyesiyle birlikte dostluklarının nişanesi olarak 290 fidanı toprakla buluşturduklarını dile getiren Atay, "Bu fidanlar, Arnavutluk gençliğine, yeni jenerasyona, Türkiye Cumhuriyeti halkının bir hediyesidir." diye konuştu.

Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Seferi ise bu fidanların, Arnavutluk ile Türkiye arasındaki yüz yıllık dostluğun bir simgesi olduğunu ifade ederek bu fidanların parkın güzelleştirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Seferi, "Türkiye'nin Arnavutluk Büyükelçisine teşekkür etmek istiyorum. Tiran'ın gelişimi ve yeşillendirilmesi başta olmak üzere birçok girişimde Tiran Belediyesine sunduğu sürekli yardımdan dolayı TİKA temsilcisine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bağışlananlar arasında akçaağaç, kırmızı erik, Japon kirazı, dut ve manolya gibi farklı türde fidanlar yer alıyor.