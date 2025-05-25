Arpaçay Ovası Bahara Renk Katıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Arpaçay Ovası Bahara Renk Katıyor

Haberin Videosunu İzleyin
25.05.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Arpaçay Ovası Bahara Renk Katıyor
Haber Videosu

Arpaçay Ovası, renkli çiçeklerle süslenerek doğaseverleri büyülüyor ve kırsal yaşamı yansıtıyor.

Arpaçay Ovası renk cümbüşüne büründü

KARS - Arpaçay Ovası, adeta renk cümbüşüne sahne oluyor.

Kars'ın Arpaçay sınırları içerisinde yer alan Arpaçay Ovası, sarı, beyaz, kırmızı ve mor çiçeklerin açmasıyla kartpostallık manzaralar sunarken, yeşilin farklı tonlarıyla bütünleşen çiçekler görenleri hayran bırakıyor.

Tarım arazilerini adeta bir çarşaf gibi örten rengarenk çiçekler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Özellikle Mayıs ayında açan çiçekler, sadece doğaya değil, bölge halkının yaşamına da canlılık katıyor.

Arpaçay'a bağlı Karakale köyünde yaşayan 85 yaşındaki Zeki Hükümdar, baharın gelişiyle doğanın canlandığını belirtti.

Zeki Hükümdar, "Mayıs çiçeği bu demektir. Sarıdır, hayvanlar sarı çiçekleri yediğinde süt verir. Sütü kaymak yaparsın, sarı yağı bundan olur" dedi.

Çiçeklerden bu demet toplayan Zeki Hükümdar, topladığı çiçekleri eşine gönlünü almak için götüreceğini söyledi.

Zeki Hükümdar, "Bu çiçekleri eşime götürüp gönlünü bu çiçeklerle alacağım. Yaşantı bu. Biz çiçeği yeriz, severiz. Ama yaşlanmışım, ne yapayım? Yaş 85. Bir asıra dayanmışım. O binada yaşamayan 50 kat, 100 kat orada yaşantı yok. Gelin buraya bakın, köye gelin köye. Yaşantı buradadır, huzur buradadır" diye konuştu.

Öte yandan Arpaçay Ovası'nı gelin gibi süsleyen çiçekler, hem bölge halkının doğayla iç içe geçen yaşam tarzını hem de kırsal hayatın huzur dolu yüzünü yansıtıyor.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Arpaçay, Güncel, Tarım, Yaşam, Doğa, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arpaçay Ovası Bahara Renk Katıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı Mehmet Topal, harikalar yarattığı takıma veda etmek zorunda bırakıldı
Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı Şehre inen bir yaban domuzu düğüne daldı
İtalya nefes kesen gece Serie A’da şampiyon belli oldu İtalya nefes kesen gece! Serie A'da şampiyon belli oldu
Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı Merkez Bankası, yurt dışı TL borçlarına uygulanan zorunlu karşılık oranını arttırdı
Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç Lisenin tuvaletinde arkadaşını sırtından bıçakladı, telefonundaki not korkunç
İstanbullular dikkat Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı İstanbullular dikkat! Yıkım başladı, yol 6 gün trafiğe kapalı
PKK’nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz PKK'nın fesih kararını tanımadılar: Silahlı mücadeleyi sürdüreceğiz
Ahmet Kural’dan müjdeli haber Cinsiyeti belli oldu Ahmet Kural'dan müjdeli haber! Cinsiyeti belli oldu
Trump’ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD’nin hakimiyet dönemi sona erdi Trump'ın başkanlık varisinden sürpriz çıkış: ABD'nin hakimiyet dönemi sona erdi
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay Görgü tanığı cinayet anını anlattı Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

10:36
Online alışverişte yeni dönem İade kargo ücretini satıcı ödeyecek
Online alışverişte yeni dönem! İade kargo ücretini satıcı ödeyecek
09:09
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum
Soylu: Tazelendim, kendime geldim ve gücümü buldum
08:45
AK Parti MKYK’sı toplanıyor Gözler Erdoğan’ın vereceği mesajda
AK Parti MKYK'sı toplanıyor! Gözler Erdoğan'ın vereceği mesajda
10:19
Balık yerine angus kıyıya vurdu
Balık yerine angus kıyıya vurdu
10:16
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
Kardeşini kurtarmak isterken kendi can verdi
10:11
Suudi Arabistan’da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
Suudi Arabistan'da 73 yıllık alkol yasağı bitiyor
10:06
Bomba iddia Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
09:49
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
09:30
Rıza Kocaoğlu’nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
Rıza Kocaoğlu'nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu
09:29
Merkez Bankası bu gece duyurdu Oranlar değişti
Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
09:15
Fenerbahçe Beko’nun rakibi Monaco
Fenerbahçe Beko'nun rakibi Monaco
09:14
İnternet alışverişinde yeni dönem İki önemli değişiklik yapıldı
İnternet alışverişinde yeni dönem! İki önemli değişiklik yapıldı
08:50
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay Görgü tanığı cinayet anını anlattı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı
08:48
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Gözlerden uzak yaşayan Abdullah Gül, gezide ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2025 11:24:45. #7.12#
SON DAKİKA: Arpaçay Ovası Bahara Renk Katıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.