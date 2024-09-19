Arsiyan Yaylası\'nda Boz Ayı Görüntülendi

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Arsiyan Yaylası'nda anne ve yavru boz ayıyı turistler böyle görüntüledi

ARTVİN - Artvin'in "Sakin şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde Gürcistan sınırında 2 bin 600 ile 3 bin 500 rakımda yer alan Arsiyan Yaylası, bozulmamış doğasıyla başta safari tutkunları olmak üzere doğaseverlerden ilgi görüyor.

Bölgede zirve tırmanışı yapan turistler Arsiyan Yaylası'nda Genciyan Dağına trekking yaptıkları sırada yavru ayı ve annesini fark ettiler. Bölgede nadir görünen boz ayı ve yavrusu, turistlerin büyük ilgisini çekti.

Gruba rehberlik eden Emrah Özcan anne ve yavru ayıyı dron kamerasıyla görüntülemeyi başardı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görürken, Emrah Özcan yaptığı açıklamada "Artvin Şavşat Cevizli Köyünden zirve yolculuğumuzu yaptık. Zirvede ayı ve yavrusuna rastladık. Onların havadan görüntüledik. Bizim için güzel bir hatıra oldu. Burada çok güzel doğamız var. Herkesi Arsiyan Yaylası'na bekliyoruz" dedi.