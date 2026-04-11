Artemis 2 Görevi Başarıyla Tamamlandı, Ay'a İnsanlı Yolculukta Yeni Bir Dönem Başladı

Uzun yıllar sonra Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuk olan Artemis 2 görevi başarıyla tamamlandı. 1 Nisan'da başlayan görevde, 4 kişilik mürettebat 7 Nisan'da Ay'ın yer çekiminin Dünya'ya göre daha baskın olduğu etki alanından çıktı. Ekip, Ay'ın etrafında tur atarak daha önce görünmeyen kısmını görüntüledi ve Dünya'ya dönüşe geçti.

Mürettebatı taşıyan Orion uzay aracı, California'nın San Diego kenti açıklarında Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı. İnişten sonraki iki saat içinde astronotlar, uzay aracından çıkarılarak helikopterlerle USS John P. Murtha gemisine taşındı ve orada tıbbi incelemeye tabi tutulacak.

Artemis II ile SLS roketi ve Orion kapsülünün ilk insanlı sınavını geçmesi, NASA'nın 2020'li yılların sonunda planlanan Artemis III görevi için yolu temizledi. Bu başarıyla insanlık, Ay yüzeyinde kalıcı bir üs kurma hedefine bir adım daha yaklaştı.

9 gün 1 saat 31 dakikalık uçuş, pek çok ilki ve rekoru getirdi. Mürettebat, Dünya'dan 252.756 mil uzaklığa ulaşarak Apollo 13'ün rekorunu kırdı. Victor Glover Ay yörüngesindeki ilk siyahi erkek, Christina Koch ilk kadın ve Jeremy Hansen ise ilk Kanadalı astronot olarak tarihe geçti. Astronotlar, Ay'ın uzak tarafını inceleme fırsatı buldu ve 53 dakikalık bir güneş tutulmasına tanık oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, inişi izleyerek sosyal medyadan tarihi bir mesaj paylaştı: 'Sıradaki durak Mars!' NASA Başkanı Jared Isaacman ise görevin yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, küresel iş birliğine teşekkür etti.