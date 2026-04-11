Artemis 2 Görevi Başarıyla Tamamlandı, Ay'a İnsanlı Yolculukta Yeni Bir Dönem Başladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artemis 2 Görevi Başarıyla Tamamlandı, Ay'a İnsanlı Yolculukta Yeni Bir Dönem Başladı

11.04.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun yıllar sonra Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuk olan Artemis 2 görevi başarıyla sona erdi. 4 kişilik mürettebat, Ay'ın etrafında tur atarak yeni görüntüler elde etti ve Dünya'ya döndü. Bu görev, NASA'nın gelecekteki Ay misyonlarını da destekliyor.

Uzun yıllar sonra Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuk olan Artemis 2 görevi başarıyla tamamlandı. 1 Nisan'da başlayan görevde, 4 kişilik mürettebat 7 Nisan'da Ay'ın yer çekiminin Dünya'ya göre daha baskın olduğu etki alanından çıktı. Ekip, Ay'ın etrafında tur atarak daha önce görünmeyen kısmını görüntüledi ve Dünya'ya dönüşe geçti.

Mürettebatı taşıyan Orion uzay aracı, California'nın San Diego kenti açıklarında Pasifik Okyanusu'na iniş yaptı. İnişten sonraki iki saat içinde astronotlar, uzay aracından çıkarılarak helikopterlerle USS John P. Murtha gemisine taşındı ve orada tıbbi incelemeye tabi tutulacak.

Artemis II ile SLS roketi ve Orion kapsülünün ilk insanlı sınavını geçmesi, NASA'nın 2020'li yılların sonunda planlanan Artemis III görevi için yolu temizledi. Bu başarıyla insanlık, Ay yüzeyinde kalıcı bir üs kurma hedefine bir adım daha yaklaştı.

9 gün 1 saat 31 dakikalık uçuş, pek çok ilki ve rekoru getirdi. Mürettebat, Dünya'dan 252.756 mil uzaklığa ulaşarak Apollo 13'ün rekorunu kırdı. Victor Glover Ay yörüngesindeki ilk siyahi erkek, Christina Koch ilk kadın ve Jeremy Hansen ise ilk Kanadalı astronot olarak tarihe geçti. Astronotlar, Ay'ın uzak tarafını inceleme fırsatı buldu ve 53 dakikalık bir güneş tutulmasına tanık oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, inişi izleyerek sosyal medyadan tarihi bir mesaj paylaştı: 'Sıradaki durak Mars!' NASA Başkanı Jared Isaacman ise görevin yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, küresel iş birliğine teşekkür etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Politika, Güncel, Dünya, NASA, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 14:40:37. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.