Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nın zirvesi karla kaplıyken, eteklerinde bahar yaşanıyor.
İlçede hava sıcaklığının hissedilir derecede artmasıyla hem baharın hem de kışın güzellikleri bir arada yaşanıyor.
Zirvesi karla kaplı 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'nın etekleri farklı tonlarda çiçeklerle bezendi.
Ovaya yayılan rengarenk çiçekler ile karlı dağ, bölgeyi ziyaret edenlere iki mevsimi bir arada yaşatıyor.
Son Dakika › Güncel › Artos Dağı'nda Bahar ve Kış Bir Arada - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?