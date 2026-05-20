Artos Dağı\'nda Bahar ve Kış Bir Arada

Van'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı'nın zirvesi karla kaplıyken, eteklerinde bahar yaşanıyor.

İlçede hava sıcaklığının hissedilir derecede artmasıyla hem baharın hem de kışın güzellikleri bir arada yaşanıyor.

Zirvesi karla kaplı 3 bin 550 metre yüksekliğindeki Artos Dağı'nın etekleri farklı tonlarda çiçeklerle bezendi.

Ovaya yayılan rengarenk çiçekler ile karlı dağ, bölgeyi ziyaret edenlere iki mevsimi bir arada yaşatıyor.