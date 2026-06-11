Artvin Barajı'nda Yangın Tatbikatı Yapıldı

Volkan Kayar:

doğayı bu kadar bozuyor insan bu barajlar yapılırken çoruh nehri ne hale geldi bırakın yangın tatbikatını çevre nasıl kurtulacak sorusu daha önemli bana göre ama yine de personel güvenliği önemli evet halkın da güvenliği var o da kritik