Artvin Barajı'nda Yangın Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin Barajı'nda Yangın Tatbikatı Yapıldı

11.06.2026 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çoruh Nehri üzerindeki Artvin Barajı'nda yangın tatbikatı düzenlendi, personel kurtarıldı.

Çoruh Nehri üzerindeki Artvin Barajı'nda, olası acil durumlara karşı hazırlık seviyesinin artırılması amacıyla yangın tatbikatı düzenlendi.

Artvin-Yusufeli kara yolunun 40. kilometresindeki barajda senaryo gereği, yüksek gerilim hattında meydana gelen arıza nedeniyle çıkan yangında bir personel mahsur kaldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen türbin bölümündeki personel ise AFAD ve Çoruh Arama Kurtarma ekiplerince bulunduğu yere iple inilerek kurtarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Operasyon Şefi İsmail Hanlıoğlu'nun koordinatörlüğünde düzenlenen tatbikatta, AFAD, Yusufeli İtfaiyesi, jandarma, Çoruh Arama Kurtarma ile Artvin Barajı çalışanlarından oluşan 40 kişilik ekip yer aldı.

AFAD Şube Müdürü Ömer Burak Korucu, yaptığı açıklamada, amaçlarının acil müdahale ekiplerinin kapasitesini geliştirmek ve personelin yangın konusunda farkındalığını artırmak olduğunu söyledi.

Paydaş kurumlarla koordineli şekilde yürütülen tatbikatta yangına müdahalenin ardından içeride mahsur kalan personele statik istasyon kurularak iple erişim sağlandığını belirten Korucu, yaralının güvenli şekilde tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildiğini ifade etti.

Artvin Barajı İdari İşler Sorumlusu Hakan Öztürk ise kapsamlı bir tatbikat düzenlendiğini belirterek, "İlk olarak atık deposunda yangın senaryosu uygulandı. Ardından içeride mahsur kalan personelin kurtarma çalışması yapıldı. Tatbikata katılan tüm ekiplere teşekkür ediyoruz." dedi.

Tatbikata katılan Çoruh Arama Kurtarma Derneği Başkanı Tolga Şatır da hem ekiplerin kendilerini geliştirmesi hem de olası acil durumlara hazırlık açısından tatbikatın önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Artvin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin Barajı'nda Yangın Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Jülide Zehra Uludağ Jülide Zehra Uludağ:
    güzel bir girişim olmuş, bu tür tatbikatlar yapılması gerekli çünkü acil durumlar ne zaman çıkacağını bilemiyoruz ve personel de hazır olmalı devletimiz ciddi olarak acil müdahale konusunda çalışıyor bu vesile ile kendilerine teşekkür ediyoruz 0 0 Yanıtla
  • Volkan Kayar Volkan Kayar:
    doğayı bu kadar bozuyor insan bu barajlar yapılırken çoruh nehri ne hale geldi bırakın yangın tatbikatını çevre nasıl kurtulacak sorusu daha önemli bana göre ama yine de personel güvenliği önemli evet halkın da güvenliği var o da kritik 0 0 Yanıtla
  • Koray Yıldırım Koray Yıldırım:
    bu tür tatbikatlar iyi bir şey ama asıl soru gerçek bir olay çıksa teknoloji yeterli mi diye düşünüyorum artvin barajında yazılım sistemler ne kadar modern onları merak ettim çünkü yangın söndürme otomatik sistemler varsa insan faktörü azalabilir ama manuel müdahale gerekirse de ekipler hazır olmalı güzel bir tatbikat olmuş bu anlamda 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı 35 yıllık kolonya koleksiyonuna daire parası teklif ettiler, satmadı
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Adana’da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada Adana'da 12. kattan düşen kız çocuğu hayata tutundu: Düşme anı kamerada
Fenerbahçe’de Kante depremi Fenerbahçe'de Kante depremi
DSÖ’den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz DSÖ'den korkutan Ebola itirafı: Virüsü kontrol edemiyoruz

17:52
Fenerbahçe’den Aykut Kocaman için açıklama
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama
17:43
Milli takım yolda kaldı Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
16:08
“Yılın ekonomi yorumcusu“ ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
"Yılın ekonomi yorumcusu" ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
15:27
Trump: İran’ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 18:00:47. #.0.4#
SON DAKİKA: Artvin Barajı'nda Yangın Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.