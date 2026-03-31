Artvin'de 62. Kütüphane Haftası Kutlandı

Artvin'de, 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında Halitpaşa Meydanı'nda toplanan öğrenciler, Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

"İyileştiren kütüphane" temasıyla düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti."

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mustafa Güneri, kütüphanelerin sadece kitapların bulunduğu alanlar olmadığını, aynı zamanda bireyin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayan önemli yaşam merkezleri haline geldiğini söyledi.

Modern yaşamın getirdiği stres ve yoğunluk karşısında kütüphanelerin huzur veren, güven duygusu oluşturan ve bireyi güçlendiren mekanlar olarak öne çıktığını belirten Güneri, "Kütüphaneler, çocuklar için hayal kurma, gençler için üretme ve keşfetme, yetişkinler için ise sürekli öğrenme alanlarıdır." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Turan Ergün, kütüphanelerden en çok kitap alarak okuyan öğrencilere hediye verdi.