Artvin'de Denize Giriş Yasaklandı

Artvin'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girmesine müsaade edilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre bugün ve yarın il genelinde hava ve deniz şartlarının olumsuz seyredeceği belirtildi.

Dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye kadar ulaşacağı ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı vurgulanan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için 2 gün boyunca il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı kaydedildi.