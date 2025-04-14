Artvin'de Heyelan: İş Makinesi Saniyelerle Kurtuldu

Artvin'de heyelan anı kamerada: İş makinesi saniyelerle kurtuldu

ARTVİN - Artvin'de etkili olan yağmur ve kar yağışı sonrası meydana gelen heyelanda, yol temizleme çalışması yapan iş makinesi son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin'in merkez ilçesine bağlı Seyitler Köyü'nde yoğun yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları köy yoluna düştü. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Olay sırasında bölgede yol temizleme çalışması yapan Karayolları'na ait iş makinesi, operatörünün heyelanın gelinişi fark etmesi sayesinde saniyelerle kurtuldu. Toprağın kaydığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Heyelanın ardından bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Yolun temizlenmesi için çalışma başlatılırken, yol yeniden ulaşıma açıldı.