ARTVİN'in Şavşat ilçesinde otomobille cipin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Cumhuriyet Caddesi, eski sanayi mevkisinde meydana geldi. Yusuf T. idaresindeki 16 BLJ 509 plakalı cip, Mutlu Aydın yönetimindeki 34 VT 3750 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta sıkışan Mutlu Aydın yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalede bulunduğu Aydın, kaldırıldığı Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kaza, çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
HABER: Nurbay USTA KAMERA: ŞAVŞAT (Artvin)
Son Dakika › Güncel › Artvin'de Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Yaralı - Son Dakika
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