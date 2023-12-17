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Artvin'de Yaban Keçilerinin Sarp Kayalıklarda Görüntüsü Kaydedildi - Son Dakika
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Artvin'de Yaban Keçilerinin Sarp Kayalıklarda Görüntüsü Kaydedildi

Artvin şehir merkezine yakın olan Deriner Barajı çevresinde yiyecek ve su arayan yaban keçileri, güvenlik görevlileri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yaban keçileri sık sık dik kayalıklardan Çoruh Nehri kıyısına inerek su içip yiyecek arıyorlar.

Artvin\'de Yaban Keçilerinin Sarp Kayalıklarda Görüntüsü Kaydedildi
17.12.2023 - 15:43,
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Artvin'de sürü halinde sarp kayalıklarda dolaşan yaban keçilerinin görüntüsü, cep telefonuyla kaydedildi.

Artvin şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Deriner Barajı'nın çevresindeki dik ve sarp kayalıklarda yiyecek ve su arayan yaban keçileri, barajdaki güvenlik görevlilerince fark edildi.

Güvenlik görevlisi Gürkan Kocaman, yaban keçilerinin bu anlarını cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Kocaman, yaban keçilerinin sık sık dik kayalıklardan Çoruh Nehri kıyısına inerek su içip doğada yiyecek aradıklarına şahit olduklarını söyledi.

Kaynak: AA
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