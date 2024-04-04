Artvin-Erzurum Karayolu\'nda Heyelan ve Kaya Düşmesi

Didim'deki Hz. Ali Camii Hayırseverlerin Desteklerini Bekliyor

Didim'de yapımı süren Hz. Ali Camii'nin üst kısmındaki çalışmalar devam ederken, caminin tam olarak açılması için bağış ve yardım çağrısı yapıldı. Cami, 3 dönüm arazi üzerinde 3 katlı olarak inşa edilecek ve aynı anda 1700 kişiye hizmet verebilecek. Selçuklu mimarisinin izlerini yansıtacak olan camide Kur'an Kursu, taziye evi ve otopark da bulunacak. Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği, duyarlı hayırseverlerin yardımlarını bekliyor.