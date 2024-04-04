Artvin-Erzurum Karayolu\'nda Heyelan ve Kaya Düşmesi

Artvin- Erzurum kara yolunda heyelan ve kaya düşmesi sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Artvin-Erzurum Devlet kara yolunun 1. kilometresinde yamaçlardan kopan kaya kütleleri ve toprak yola sürüklendi.
Yolun çift taraflı ulaşıma kapanması üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kaya ve toprak kaymasının belli aralıklarla sürmesi nedeniyle ekiplerin müdahale edemediği güzergahta yol, yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.
Riskli durumun ortadan kalmasıyla çalışmalara başlayan Karayolları ekipleri, yolu tek şeritten kontrollü trafiğe açtı.
Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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