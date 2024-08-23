Artvin Valisi Yangın Sonrası Yaylalar Köyünü Ziyaret Etti

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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, iki gün önce yangın meydana gelen Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünü ziyaret etti.

Evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Ünsal, "Tek tesellimiz herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmamış olmasıdır. Ancak mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza ait 3 ev maalesef yanarak kullanılamaz hale gelmiştir. Çok büyük geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla evleri yangından dolayı zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

Ünsal, hasar tespit çalışmalarının hızla yapılması ve hayatın normal seyrine dönmesi için ilgili kurumların yetkililerine talimat verdi.