ASEAN 59. Yılını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ASEAN 59. Yılını Kutladı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASEAN, 59. yıl dönümünde barış, egemenlik ve saygıyı vurguladı. Yeni üye Timor-Leste’yi tebrik etti.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), kuruluşunun 59. yıl dönümünde "karşılıklı saygı, egemenlik ve uyuşmazlıkların barışçıl çözümü" vurgusu yaptı.

ASEAN Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kuruluşunun 59. yıldönümü dolayısıyla Endonezya'nın Cakarta kentinde bulunan ASEAN Genel Sekreterliğinde "Geleceğimize Yön Vermek, Birlikte" temasıyla bir program düzenlendi.

ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, törende yaptığı konuşmada ASEAN'ın 1967'de 5 üyeli bir topluluktan, yaklaşık 700 milyon kişiyi temsil eden 11 üyeli bir topluluk haline geldiğini aktardı.

Kao, ASEAN'ın en yeni üyesi Timor-Leste'yi de tebrik ederek kurucu anlaşmalarının karşılıklı saygı, egemenlik ve uyuşmazlıkların barışçıl çözümü ilkelerinin, bölgesel istikrar açısından hala hayati önem taşıdığını kaydetti.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono da ASEAN'ın başarısının, gıda güvenliği, istihdam, güvenlik ve genç nesillere yönelik fırsatlar dahil olmak üzere, halka somut faydalar sağlama kabiliyetiyle ölçülmesi gerektiğini söyledi.

Sugino, ASEAN'ın büyük güçlerin rekabeti için bir arena olmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASEAN 59. Yılını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı Orta Doğu’da gizemli cisim Pentagon 5. parti UFO belgelerini yayımladı! Orta Doğu'da gizemli cisim
Mersin’de Daltonlar suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama Mersin’de Daltonlar suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama
Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi Su krizi belediye başkanını isyan ettirdi: Faturasını ödemeyen vatandaşlara böyle seslendi
Görevden alınan eski vali Çiçekli İstanbul’da ortaya çıktı, Galata’da pedal çevirdi Görevden alınan eski vali Çiçekli İstanbul'da ortaya çıktı, Galata'da pedal çevirdi
Uçağı kaçırınca kalkışı engellemeye çalışan yolcu gözaltına alındı Uçağı kaçırınca kalkışı engellemeye çalışan yolcu gözaltına alındı
Adana’da sevgili dehşeti: Saçından tutup yerlerde sürüklemiş Adana'da sevgili dehşeti: Saçından tutup yerlerde sürüklemiş

09:10
Araç sahiplerini üzecek haber: Benzine yeni zam geliyor
Araç sahiplerini üzecek haber: Benzine yeni zam geliyor
08:02
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin
Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin
07:47
Fatih’te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
Fatih'te camide hırsızlık: 450 bin liralık çanta namaz sırasında çalındı
07:26
Suça sürüklenen çocuk yasası TBMM’de kabul edildi
Suça sürüklenen çocuk yasası TBMM'de kabul edildi
07:15
Rus askerleri ölümle burun buruna Kamikaze dronu böyle durdurdular
Rus askerleri ölümle burun buruna! Kamikaze dronu böyle durdurdular
07:03
Bu bir ilk İran’ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı
Bu bir ilk! İran'ın Hamaney hamlesi kafaları daha da karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2026 09:36:04. #7.12#
SON DAKİKA: ASEAN 59. Yılını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.