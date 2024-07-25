ASEAN Ülkeleri, Myanmar'daki Durumun Değerlendirilmesini Sürdürdü - Son Dakika
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ASEAN Ülkeleri, Myanmar'daki Durumun Değerlendirilmesini Sürdürdü

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin dışişleri bakanları, Myanmar'daki durumu görüşerek, ASEAN ile Myanmar arasında varılan ve bu ülkede şiddetin bitirilmesi, siyasi diyalog ile insani yardımları öngören Beş Maddelik Mutabakat'ın uygulanmasının devam etmesi gerektiğini bildirdi. Laos'un başkenti Vientiane'deki ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Myanmar'daki durum başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

25.07.2024 19:49
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Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin dışişleri bakanları, Myanmar'daki durumu görüşerek, ASEAN ile Myanmar arasında varılan ve bu ülkede şiddetin bitirilmesi, siyasi diyalog ile insani yardımları öngören Beş Maddelik Mutabakat'ın uygulanmasının devam etmesi gerektiğini bildirdi.

Laos'un başkenti Vientiane'deki ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Myanmar'daki durum başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

Toplantı hakkında sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, kendisi ve mevkidaşlarının görüşmeleri sırasında bölgesel ve jeopolitik gelişmelerin ele alındığını belirtti.

Balakrishnan, görüşmelerde, Myanmar'daki kötüleşen durumun değerlendirildiğini, bakanların Beş Maddelik Mutabakat'ın sürdürülmesinin önemini vurguladığını kaydetti.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ise insani yardımların genişletilmesi de dahil olmak üzere Beş Maddelik Mutabakat konusunda ilerleme kaydedilmesi gerektiğini bildirdi. Marsudi, Myanmar'da diyaloğun artmasının önemine dikkati çekti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici de gözaltına alındı.

Beş Maddelik Mutabakat

ASEAN üyesi ülkeleri ve Myanmar askeri yönetim lideri Min Aung Hlaing, 24 Nisan 2021'de Beş Maddelik Mutabakat'ta anlaşmaya varmıştı.

Mutabakattaki maddeler, Myanmar'daki şiddetin derhal sona erdirilmesi, tüm taraflar arasında diyalog kurulması, ASEAN tarafından insani yardım yapılması, özel bir elçi atanması ve özel elçinin tüm taraflarla görüşmek üzere Myanmar'ı ziyaret etmesi olarak belirlenmişti.

Kaynak: AA

Güneydoğu Asya, Myanmar, Laos, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASEAN Ülkeleri, Myanmar'daki Durumun Değerlendirilmesini Sürdürdü - Son Dakika

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