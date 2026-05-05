ASELSAN'dan Yeni Teknolojiler SAHA'ya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ASELSAN'dan Yeni Teknolojiler SAHA'ya

ASELSAN\'dan Yeni Teknolojiler SAHA\'ya
05.05.2026 21:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASELSAN, SAHA 2026 Fuarı'nda milli teknoloji ürünlerini tanıtacak ve yeni sistemleri sergileyecek.

6 Nisan 1920

1- TEKNOLOJİNİN KALBİ SAHA'DA ATACAK - ASELSAN geleceğin milli teknolojilerini SAHA'ya çıkarıyor

ASELSAN, SAHA 2026 Fuarı boyunca "mavi vatan"ın yeni vurucu güçlerinin, ÇELİKKUBBE'ye yeni yetenekler sağlayacak farklı teknolojilerin, hava taarruzunda oyun değiştirecek yeni sistemlerin tanıtımını yapacak

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol:

"SAHA'da gerçekleştireceğimiz lansmanlarla milli mühendisliğin gücünün küresel rekabetteki iddiasını ortaya koyacağız. Yapacağımız 3 lansmanda 5 yeni ürünü ve 6 ürünümüzün de yeni versiyonunu göstereceğiz"

(Tolga Yanık/İstanbul) (Fotoğraflı)

2- KOBİ'LERE "YEŞİL" DESTEK - Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki KOBİ'lerin "yeşil geçişinde" kadın ve gençlere öncelik

Sanayide Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı bölgesindeki Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki KOBİ'lere yeşil geçişe konu faaliyetlerinde proje başına 7,5 milyon liraya kadar destek verilecek

Projeyle yeşil geçiş sürecinde kadınların ve gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, sektör içinde örnek uygulamalar geliştirilerek risk altındaki kırılgan gruplara yeni beceriler kazandırılması da hedefler arasında bulunuyor

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- TBMM'de bu hafta

Genel Kurulda fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

4- Marmara Denizi'nde müsilajın en büyük nedenlerinden biri arıtılmamış sular

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk:

"Marmara Denizi'ndeki kirlenme sadece gemi kökenli değil aynı zamanda kara kökenli kirlenmedir. Kara kökenli kirlenme, arıtılmamış suların Marmara Denizi'ne akıtılması demektir. Bir litrelik su bile arıtılmadan verilmemelidir, verilirse müsilaj olur"

"Arıtmayı yaptığımız oranda Marmara Denizi düzelecek. Marmara Denizi'ni hasta olarak nitelendirebiliriz ama ölmüş değil. Dolayısıyla alınacak tedbirlerle eski haline getirilemese bile çok büyük oranda yaşamasını sağlayabiliriz"

(Fatih Çağlar Demirbaş/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)???????

5- Küresel su politikaları İstanbul'da masaya yatırılacak

5. İstanbul Uluslararası Su Forumu 5-6 Mayıs tarihlerinde "Su Dirençliliğini Güçlendirmek: İnovasyondan Eyleme" temasıyla düzenlenecek

Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akca:

"Bu forumlar, Dünya Su Forumlarının bir yıl öncesinde yapılmak suretiyle, bir anlamda o forumların hazırlığı niteliğinde yapılması hedeflenmişti. Bu hedefle İstanbul Uluslararası Su Forumlarını başlatarak Türkiye'nin uluslararası su politikaları alanındaki sesini giderek güçlendirmeye başladık"

(Yeşim Yüksel/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- İkinci el satış sitelerinde "param güvende" dolandırıcılığı uyarısı

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç:

"Dolandırıcılar, alıcı gibi davranarak satıcıdan 'hesap onayı' bahanesiyle, kendi adlarına açtıkları hesaba para aktarmalarını istiyor. Hiçbir güvenli ödeme sisteminde hesap onayı için para gönderme ya da doğrulama kodu paylaşma gibi bir uygulama bulunmuyor"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

7- Güneş gözlüğü ithalatında İtalyan ürünler tercih edilirken yerli ürünlere talep KKTC'den geldi

Türkiye, yılın ilk çeyreğinde İtalya'dan aldığı 880 bin 471 güneş gözlüğüne 45,5 milyon dolar ödedi

Aynı dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 470,1 bin dolarlık toplam 5 bin 738 güneş gözlüğü satıldı

(Seda Tolmaç/Ankara)

8- Emtia piyasalarında jeopolitik riskler ve merkez bankalarının kararları etkili oldu

Petrol fiyatlamalarında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ cephesinden gelen haber akışı bu hafta yatırımcılar tarafından takip edilirken, Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldığını duyurdu

Enerji fiyatlarındaki yükseliş, biyoyakıt üretiminin artacağına yönelik beklentiler üzerinden mısır, soya fasulyesi ve şeker fiyatlarını desteklerken, gübre ve lojistik maliyetlerine ilişkin endişeler de tahıl piyasalarında yukarı yönlü fiyatlamaları güçlendirdi

???????(Tunahan Kükürt/İstanbul)

9- Düğünlerin asırlık ritüeli gelin saçı ve damat tıraşı

Dünyaevine girecek çiftlerin o gün en temiz ve en güzel olmak için öncelediği, kadınların gelinliğin ruhunu tamamlayan stil, erkeklerin ise rüştünü ispat etmek olarak gördüğü iki unsur, Türk düğün kültürünün köklü ritüelleri arasındaki yerini hala koruyor

Bayrampaşa Erkek ve Kadın Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Eda Yıldız Karadağ:

"Gelinbaşı ve damat tıraşları da her yıl yeni modellerle, yeni tarzlarla, yeni renklerle farklı bir noktaya geliyor. Gelinlerimizin eski dönemde tercih ettiği modeller ile bugünkü modeller arasında ciddi bir fark var"

(Kaan Bozdoğan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)???????

10- Marcelo ve Holosko, Beşiktaş'ı unutamıyor

Siyah-beyazlıların eski savunma oyuncusu Marcelo Guedes:

"Beşiktaş'ın kalbimde yeri bambaşkadır"

Slovak eski golcü Filip Holosko:

"Her zaman söylüyorum, dünyada en iyi Beşiktaş, en iyisi Kartal"

(Metin Arslancan-Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Atıcılıkta hedef "en az 3" olimpiyat madalyası

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya:

"2028 Olimpiyatları'nda en az 3 madalya kazanmayı, bunlardan en az birinin de altın olmasını hedefliyoruz"

(Melike Keskin/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASELSAN'dan Yeni Teknolojiler SAHA'ya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
İran’dan ABD ve BAE’ye Özgürlük Projesi uyarısı İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı Tatilcilerden tepki yağıyor Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor
Galatasaray’da Antalyaspor maçı öncesi yasak Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi yasak
Spor salonunda skandal görüntü Kadınları gizlice kayda aldı Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı
Fenerbahçe’de bomba Sidiki Cherif kararı Fenerbahçe'de bomba Sidiki Cherif kararı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizesiz seyahat dönemi başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
17:00
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
16:20
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı
Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
15:45
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
15:44
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
14:36
Eylem Tok “Aile ile anlaştık“ dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi
Eylem Tok "Aile ile anlaştık" dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:55:34. #7.12#
SON DAKİKA: ASELSAN'dan Yeni Teknolojiler SAHA'ya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.