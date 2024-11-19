Asgari Ücret ve Vergi Adaleti Talebi

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(TBMM) - TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ genel başkanları vergide adalet sağlanması ve çalışanlar ile emeklilerin sorunlarına çözüm bulunması talebiyle Meclis'te siyasi partilere ortak ziyaretlerde bulunuyor. CHP grubunu ziyaretin ardından açıklama yapan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret bir geçim oldu. Bu ülke açısından doğru bir veri değil. Asgari ücretlinin insanca yaşayabileceği bir ücret olmalı. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama enflasyon devam ediyor. Demek ki enflasyonun sebebi asgari ücret değilmiş. Onun için insanca yaşayabilecek bir ücret getirirler, komisyon da kabul ediyorsa üç arkadaş ortaklaşa konuşuruz" dedi.

TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ; "vergide adalet" talebi kapsamında bugün Meclis'te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile görüştü. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, görüşme sonrasında açıklama yaptı. CHP grubuna taleplerini içeren 9 Temmuz 2024'te yayımladıkları ortak bildiriyi sunan heyet, bugün DEM Parti'ye de ziyarette bulunacak.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, şunları söyledi:

"DİSK ve HAK-İŞ'in başkanlarıyla beraber bütün Grup Başkanvekillerini bugün ve yarın ziyaret edeceğiz. Bugün Özgür Bey'den başladık, yarın akşam 19.00'a kadar sürecek. Dört ay evvlel bir ortak toplantı yaptık. Toplantıda çalışma hayatındaki sorunlar üçümüz için de aynı. Gündemde çalışma hayatı, ücretle ve emekliyle ilgili sıkıntı var. Asgari ücret geldi, 10 gün sonra başlayacak, onunla ilgili sıkıntı var. Ana meseleleri Grup Başkanvekilleri ile görüşüp akabinde de üç konfederasyon dört aydır Türkiye'nin değişik illerinde seminerler, mitingler paneller yapmaya devam ediyoruz. Bu sıkıntılarımızı ülkeyi yönetenlerin duyması, talebimiz oydu. Bugün ve yarın da Meclis'te grubu olan partilere sıkıntıları anlatacağız. Ondan sonra ortak bir açıklama yaparız.

Atalay: "12 ay çalışıyoruz, 2 ay kazandığımız vergiye gidiyor"

Ana problemlerimizden bir tanesi vergi. Ocak ayında aldığımızı Aralık ayında almıyoruz. Ocak ayında 15'ten başlıyor, Nisan'a gelmeden 27'yi buluyoruz. Tabiri caizse 12 ay çalışıyoruz, 2 ay bizim kazandığımız vergiye gidiyor. Bu sürdürülebilir birşey değil, bir an evvel bu değişmesi lazım, insanların dayanma gücü kalmadı.

İki dönemdir asgari ücrette imkan olsa da üç konfederasyon beraber yapsak ama kanunun getirdiği zorunlulukla iki dönemdir TÜRK-İŞ asgari ücret tespit komisyonunda. Beş üyeden dört tanesi asgari ücretli oluyor, bu dönem de öyle olacak. Dördü oturuyorlar, bir rakam tespit ediyorlar, o rakamı kamuoyuna sunuyoruz. Görüşmeler başlasın, rakamı tespit etsin arkadaşlar, açıklarız.

Asgari ücret bir geçim oldu. Bu ülke açısından doğru bir veri değil. Asgari ücretlinin insanca yaşayabileceği bir ücret olmalı. Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama enflasyon devam ediyor. Demek ki enflasyonun sebebi asgari ücret değilmiş. Onun için insanca yaşayabilecek bir ücret getirirler, komisyon da kabul ediyorsa üç arkadaş ortaklaşa konuşuruz. Bu ücret bir haftalık bir ücret bile değil."

Çerkezoğlu: "Ücretleri baskılayarak enflasyonu düşürürceği iddiasında olan bir zihniyette milyonlar açlığa mahkum edilmiştir"

Kasım ayı sonunda asgari ücret tahminlerini açıklayacaklarını belirten DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu da şöyle konuştu:

"Asgari ücretle ilgili biz DİSK olarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda olmamamıza rağmen yıllardır DİSK-AR'ın hazırladığı raporlar çerçevesinde asgari ücretle ilgili önerilerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. İş yerlerinden alanlara kadar da bir mücadele sürecini örgütlüyoruz. Kasım ayı sonunda son veriler üzerinden DİSK olarak açıklamamızı yapacağız ve Türkiye'nin hem bir asgari ücretliler ülkesi olmaktan kurtarılması için yapılması gerekenleri hem de asgari ücretle ilgili olması gereken kriterler kamuoyu ile paylaşacağız. Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu, alım gücünün hızla gerilediği bir süreçte asgari ücreti ve ücretleri enflasyonun sebebi olarak gören ve ücretleri baskılayarak enflasyonu düşürürceği iddiasında olan bir zihniyette milyonlar açlığa mahkum edilmiştir. Bu politikalardan vazgeçilmelidir."

Arslan: "Yüksek enflasyonu dikkate alarak bir çalışma yapılmasını daha sağlıklı buluyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Komisyonun yapısının değiştirilmesi ve daha katılımcı bir komisyon oluşturulması konusundaki görüşlerimiz devam ediyor. Rakam konusunda geçtiğimiz yıllarda üç konfederasyon, asgari ücretle ilgili geniş bir manifesto yayınlamıştı. Ona hala bağlıyız. Son ana kadar asgari ücret rakamlarının tartışılması yerine verileri doğru kullanarak, yüksek enflasyonu dikkate alarak bir çalışma yapılmasını daha sağlıklı buluyoruz. Rakamdan ziyade Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı, asgari ücretin gerçekten olması gereken noktaya taşınacağı konusu daha önemli."