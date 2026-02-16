Asılsız Paylaşım Yapan Kişi Yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma personeli ile ilgili "etkileşim amacıyla" asılsız paylaşım yapan kişinin yakalandığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sosyal medya üzerinden jandarma personeliyle ilgili asılsız nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu paylaşımı etkileşim amacıyla yaptığını beyan eden kişinin, Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, mahkemeye sevk edilen şahıs hakkında adli kontrol kararının verildiği aktarıldı.

Açıklamada, kamu düzenini ve kurumların itibarını hedef alan, gerçeği yansıtmayan paylaşımlara karşı hukuki süreçlerin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.