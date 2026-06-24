Aşırı Sıcaklar 500 Bin Can Alıyor - Son Dakika
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Aşırı Sıcaklar 500 Bin Can Alıyor

24.06.2026 18:14
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DSÖ, aşırı sıcakların her yıl 500 bin ölüme yol açtığını ve en çok risk altındaki grupları etkilediğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşır sıcakların küresel olarak her yıl 500 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında, küresel sağlık meselelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Avrupa ve kuzey yarımküredeki ülkelerde aşırı sıcak hava dalgasının etkili olduğunu belirten Ghebreyesus, aşırı sıcaklıkların, iklim değişikliğinin sağlık ve güvenlik açısından yarattığı en ciddi ve hızla büyüyen tehditlerden biri olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, "Aşırı sıcaklar, her yıl küresel olarak yaklaşık yarım milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor ancak bu ölümlerin çoğu önlenebilir. Sıcak hava herkesi etkiliyor ancak en yüksek risk altında olanlar arasında yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, çocuklar, hamile kadınlar, aşırı sıcağa maruz kalan işçiler ve sosyal olarak dezavantajlı gruplar yer alıyor." dedi.

Sıcak hava dalgalarının, toplu etkinliklere ve spor müsabakalarına katılan insanlar için de büyük bir sağlık tehlikesi oluşturabileceğine işaret eden Ghebreyesus, FIFA Dünya Kupası sırasında farkındalığı artırmak, erken uyarı sistemleri kurmak, güvenli içme suyuna erişimi iyileştirmek, soğutma stratejileri ve akıllı planlama uygulamak için FIFA ve ev sahibi ülkelerle işbirliği yaptıklarını söyledi.

DSÖ'nün Sağlık Acil Durum Hazırlık Departmanı bünyesindeki Sınırlar, Toplu Etkinlikler ve Sağlık Koruma Önlemleri Birimi'nin Başkanı Ninglan Wang ise AA muhabirinin "Sayın Tedros Avrupa'da birçok ülkede aşırı sıcak hava dalgasının yaşandığını söyledi. Bu yıl Avrupa ve dünyanın geri kalanında sıcak hava nedeniyle kaç kişinin öldüğünü gösteren verilere sahip misiniz?" sorusunu yanıtladı.

Wang, bu yıl sıcaklık nedeniyle gerçekleşen ölümlere ilişkin ellerinde veri olmadığını ancak daha sonra paylaşacaklarını ifade etti.

DSÖ Risk Azaltma, İnsani Yardım Operasyonları ve İklim Değişikliği Birim Başkanı Teresa Zakaria da "Şu anda Avrupa'da gördüklerimiz ve deneyimlediklerimiz çok endişe verici." dedi.

Zakaria, gelecek 6 ayda aşırı sıcaklıkların son derece ciddi boyutlara ulaşabileceğini dile getirerek, "Dünyanın büyük bölümünde, bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerine çıkması ve yılın aynı dönemi için ortalama değerlerden yüzde 80'e kadar daha yüksek seviyelere ulaşması muhtemeldir. Bu nedenle karşı karşıya olduğumuz tablo son derece endişe vericidir." diye konuştu.

"Ebola salgını hızla yayılmaya devam ediyor"

Ebola salgınına değinen DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 5 hafta önce Ebola salgını bildirilmesinden bu yana hükümetin liderliğinde mücadelenin önemli ölçüde arttığını görmenin cesaret verici olduğunu belirterek, son 5 haftada 19 sağlık merkezinde yatak sayısının 10'un altından 500'ün üzerine çıkarıldığını ifade etti.

Ghebreyesus, KDC'de 100'den fazla kişinin iyileştiğini, erken teşhis ve destekleyici bakımla birçok kişinin bu hastalıktan kurtulabileceğini dile getirerek, "Elde ettiğimiz iyi ilerlemeye rağmen hala büyük zorluklarla karşı karşıyayız. Salgın, müdahalenin önüne geçmeye devam ediyor. Şu anda 1094 doğrulanmış Ebola vakası ve bununla bağlantılı 277 ölüm bildirildi. Salgın hızla yayılmaya devam ediyor." dedi.

Uganda'da 2 haftanın ardından ilk Ebola virüsü vakasının 21 Haziran'da bildirildiğini söyleyen Ghebreyesus, Uganda'da toplamda doğrulanmış 20 vaka ve 2 ölüm bildirdiğini ifade etti.

Ghebreyesus, Fransa'da, KDC'den dönen bir sağlık çalışanının Ebola virüsü testinin pozitif çıktığını belirterek, hastanın şu anda izlendiğini ve tedavi gördüğünü bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Ebola virüsü konusunda dünyanın geri kalanı için riskin düşmeye devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

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