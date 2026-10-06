Asker Ressamlar sergisi Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde ziyarete açıldı

"Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara 2026" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Asker Ressamlar" sergisi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara 2026" etkinlikleri kapsamında yapılan sergide, Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine uzanan asker ressamlar kuşağının eserleri ile bu geleneği sürdüren sanatçıların çalışmaları bir arada yer alıyor.

Türk dünyasının ortak tarihine, kültürel mirasına ve sanat belleğine resim sanatı aracılığıyla ışık tutmayı amaçlayan sergide, farklı dönemlerde üretilmiş eserlerle geçmişin sanat mirası ve günümüz sanatçılarının yorumları bir araya getiriliyor.

Sergide, asker ressamlar kuşağının önemli temsilcilerinden Ali Bey, Halil Paşa, Hüseyin Zekai Paşa, Hüseyin Giritli, Diyarbakırlı Tahsin, Ali Sami Yetik, Mehmet Ruhi Arel, Ali Cemal Benim ve Hikmet Onat'ın eserleri bulunuyor.

Ayrıca, Ahmet Öğreten, Ayhan Özyavuz, Baha Özyükseler, Benan Küçükoğlu, Cihangir Akşit, Emine Apatay Alkanalka, Erdal Bölükbaşı, Ersin Yaman, Ertan Aykanat, Erol Altunay, Erol Efir, Halil Öztunç, Haluk Aydemir, Hürriyet Munanoğlu, Hüseyin Bulut, Hüseyin Korzay, İkrami Özturan, Kamuran Apaydın, Kazım Murat Özkan, Nadir Soydan, Nazım Kervan, Nazmi Tokgöz, Necdet Şen, Oktay Yener, Özcan Kutlu, Özer Ünsal, Sabri Topdağı, Selahattin Sosay, Seyfettin Koç, Sinan İlen, Şenol Alparslan, Turan Kaplan, Yasin Çiçek ve Yaşar Yıldız'ın eserleri de sergide yer alıyor.

Geçmişten devralınan "asker ressamlar" geleneğinin farklı teknik ve üsluplarla günümüze taşındığı sergi, tarihsel miras ile güncel sanat üretimi arasında bağ kurmayı hedefliyor.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu'ndaki sergi, 25 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.