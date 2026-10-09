Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan\'ın İmralı\'da aile üyeleriyle görüştüğünü duyurdu

(ANKARA) - Asrın Hukuk Bürosu, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın aile üyeleri Havva Elçin, Ömer Öcalan ve Hacı Aydın Öcalan ile bugün İmralı Adası'nda aile görüşü gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmeye ilişkin Asrın Hukuk Bürosu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sn. Abdullah Öcalan; aile üyelerinden Havva Elçin, Ömer Öcalan ve Hacı Aydın Öcalan ile bugün (09.10.2026 tarihinde) İmralı Adası'nda aile görüşü gerçekleştirmiştir. Diğer müvekkillerimiz Sn. Hamili Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar, Sn. Ergin Atabey, Sn. Mahmut Yamalak ve Sn. Zeki Bayhan da aile üyeleri ile aile görüşü gerçekleştirmiştir."