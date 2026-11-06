Atakum'da LÖSEV etkinliğinde lösemili çocuklar turuncu ışık altında dans etti - Son Dakika
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Atakum'da LÖSEV etkinliğinde lösemili çocuklar turuncu ışık altında dans etti

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Atakum\'da LÖSEV etkinliğinde lösemili çocuklar turuncu ışık altında dans etti
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Atakum'da 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında LÖSEV'in düzenlediği dans etkinliği Kurupelit Yat Limanı'nda turuncu ışıkla aydınlatılan alanda yapıldı. Katılımcılar, Michael Jackson'ın Thriller şarkısı eşliğinde dans ederek lösemiyle mücadele eden çocuklara destek verdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla dans etkinliği düzenlendi.

Kurupelit Yat Limanı'nda gerçekleştirilen etkinlik için alan, turuncu ışıkla aydınlatıldı.

Dans eğitmeni Hüsna Bilgin eşliğinde düzenlenen etkinlikte, lösemi hastası çocuklar, aileleri, gönüllüler ve destekçileri bir araya geldi???????.

Katılımcılar, Michael Jackson'ın "Thriller" şarkısı eşliğinde dans ederek lösemiyle mücadele eden çocuklara destek verdi.

LÖSEV Samsun Koordinatörü Kübra Akın Küçükaras, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle lösemiye karşı farkındalık oluşturmayı ve toplumsal duyarlılığı artırmayı hedeflediklerini söyledi.

LÖSEV Samsun ofisi olarak her güne bir etkinlik planladıklarını dile getiren Küçükaras, "Buradaki etkinliğimiz de gönüllülerimiz ve gençlerimizle turuncu ışık altında dans etkinliğiydi. Katılım güzel, coşkulu oldu. Eğlenceli geceyi gönüllülerimizle geçirmek istedik. Bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
Michael JacksonKurupelitAtakumSamsunSağlıkGüncelYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Atakum'da LÖSEV etkinliğinde lösemili çocuklar turuncu ışık altında dans etti - Son Dakika
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