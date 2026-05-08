Ataol Behramoğlu, Manisalılarla Buluştu

08.05.2026 16:28  Güncelleme: 17:36
(MANİSA) - Edebiyatın usta kalemlerinden Ataol Behramoğlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Atatol Behramoğlu Saygı Gecesi" programına katıldı. Şiir dinletileri, belgesel gösterimi ve söyleşinin yer aldığı programda Behramoğlu, "Satranç Dörtlüğü"nü seslendirirken, Okan Toygar da "Hayatımız Güzeldir" adlı nehir söyleşi kitabının hazırlık sürecini anlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin aylık kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Ataol Behramoğlu Saygı Gecesi" gerçekleştirildi. 9'uncu Manisa Kitap Fuarı'nın onur konuğu da olan Behramoğlu, programda Manisalılarla buluştu. Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde düzenlenen programı, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Okan Gündüz, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu ile çok sayıda Manisalı takip etti. Tuğrul Keskin'in sunumuyla gerçekleştirilen program, Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Ataol Behramoğlu Belgeseli'nin gösterimiyle başladı.

BEHRAMOĞLU'NUN ESERLERİ SESLENDİRİLDİ

Program, Haluk Çetin ve Erhan Doğan'ın Ataol Behramoğlu şiirlerinden bestelenen eserleri seslendirmesiyle devam etti. Akabinde Nilüfer Açıkalın, Hülya İşbilir Behramoğlu ve Meftun Yetiş Behramoğlu'nun şiirlerinden seçkileri katılımcılar için seslendirdi.

"HAYATIMIZ GÜZELDİR ANLATTI"

Ataol Behramoğlu Saygı Gecesi, Okan Toygar söyleşisi ile devam etti. Toygar, 2021 Ocak ayında başladıkları süreci 2025 Ekim ayında kitaplaştırarak tamamladıklarını belirtti. Toygar, "Hayatımız Güzeldir" adlı nehir söyleşi kitabının hazırlanış süreci, yazılış amacı ve içeriğinde yer alan önemli detaylar hakkında bilgi verdi. Söyleşide Manisalılarla buluşan Ataol Behramoğlu da, "Satranç Dörtlüğü"nü okudu. Etkinlik sonrası düzenlenen imza gününde Ataol Behramoğlu ve Okan Toygar, okurlarının kitaplarını imzalayarak onlarla sohbet etti.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
