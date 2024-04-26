Ataşehir Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, başkanlık binasında düzenlediği toplantıda, ilçedeki 17 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

Hizmet anlayışını güçlendirmek ve her mahalleye eşit hizmet götürebilmek için muhtarlarla iş birliği içerisinde olacaklarını vurgulayan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "17 mahalle muhtarımızla bir araya gelerek ilçemizle ilgili önemli konuları ele aldık, komşularımızın muhtarlarımıza ilettiği talepleri dinledik. Önümüzdeki süreçte muhtarlarımızın değerli katkılarıyla çalışmalar gerçekleştirecek, Ataşehirimizi daha da güzelleştireceğiz" dedi.

Başkan Onursal Adıgüzel'e 'hayırlı olsun' dileklerini ileten muhtarlar, Ataşehirli yurttaşların ihtiyaçlarının daha hızlı bir şekilde giderilmesi için Belediye'yle güçlü bir iş birliği ve uyum içerisinde olacaklarını belirttiler.

Toplantıda, Ataşehir'in katılımcı demokrasiyle hep birlikte ortak bir akılla yönetilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.