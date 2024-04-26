Ataşehir Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Ataşehir Belediye Başkanı Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ilçedeki 17 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek ilçe hakkında önemli konuları ele aldı. Muhtarlar, belediye ile güçlü bir iş birliği ve uyum içinde çalışacaklarını belirtti.

26.04.2024 12:24  Güncelleme: 12:27
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, başkanlık binasında düzenlediği toplantıda, ilçedeki 17 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

Hizmet anlayışını güçlendirmek ve her mahalleye eşit hizmet götürebilmek için muhtarlarla iş birliği içerisinde olacaklarını vurgulayan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "17 mahalle muhtarımızla bir araya gelerek ilçemizle ilgili önemli konuları ele aldık, komşularımızın muhtarlarımıza ilettiği talepleri dinledik. Önümüzdeki süreçte muhtarlarımızın değerli katkılarıyla çalışmalar gerçekleştirecek, Ataşehirimizi daha da güzelleştireceğiz" dedi.

Başkan Onursal Adıgüzel'e 'hayırlı olsun' dileklerini ileten muhtarlar, Ataşehirli yurttaşların ihtiyaçlarının daha hızlı bir şekilde giderilmesi için Belediye'yle güçlü bir iş birliği ve uyum içerisinde olacaklarını belirttiler.

Toplantıda, Ataşehir'in katılımcı demokrasiyle hep birlikte ortak bir akılla yönetilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Kaynak: ANKA

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