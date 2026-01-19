Ataşehir Belediyesi'nin Beyaz Tim Ekipleri, Kar Yağışına Karşı 7/24 Sahada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ataşehir Belediyesi'nin Beyaz Tim Ekipleri, Kar Yağışına Karşı 7/24 Sahada

19.01.2026 15:06  Güncelleme: 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir Belediyesi, yoğun kar yağışıyla mücadele için Beyaz Tim ekiplerini 7/24 sahada çalıştırıyor. 195 kişilik ekip, ilçe genelinde ulaşımın aksamaması için tuzlama ve kar küreme çalışmaları yapıyor.

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin karla mücadele için oluşturduğu Beyaz Tim ekipleri, kar yağışı süresince 7/24 görev yapıyor. Sahaya inerek çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Karın bereketi İstanbul'umuza geldi. İnşallah hep birlikte; kazasız, belasız ve sorunsuz bir şekilde Ataşehir'de kar yağışını atlatacağız" dedi.

Ataşehir Belediyesi, dün başlayan ve bugün etkisini artıran kar yağışının ardından ilçe genelinde ulaşımın aksamaması ve günlük yaşamın güvenli şekilde devam etmesi amacıyla karla mücadele çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürüyor. Karla mücadele için hazırlanan Beyaz Tim ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

195 kişilik ekiple yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde 14 binek araç, 13 çift kabin araç, 12 iş makinesi, 8 kamyon, 5 kar küreme aracı, 20 damperli kamyonet ve 2 tanker olmak üzere toplam 74 araç görev alıyor.

Sahaya inerek yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Karla mücadele çalışmaları kapsamında sahada görev alan arkadaşlarımız, Ataşehirlilerin güvenli ve rahat ulaşım sağlayabilmeleri için tüm mahallelerimizde 7/24 aralıksız şekilde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Acil durumlarda ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Gerekli durumlarda Çağrı Merkezimiz üzerinden Belediyemize ulaşabilirsiniz. Karın bereketi İstanbulumuza geldi. İnşallah hep birlikte; kazasız, belasız ve sorunsuz bir şekilde Ataşehir'de bu süreci atlatacağız. Tüm komşularımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Çağrı merkezimiz ve ekiplerimiz yedi yirmi dört emrinizde."

74 araç ve 195 kişilik ekip güvenli ulaşım için sahada

AKOM'dan gelen son değerlendirmelere göre, bugün itibarıyla İstanbul genelinde beklenen don ve buzlanma riskine karşı vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için ana arterlerden ara sokaklara kadar ilçe genelinde 7/24 görev yapan Beyaz Tim ekipleri, kar küreme, tuzlama ve buzlanma önleyici çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Olası buzlanmalara karşı 2 bin ton tuz stokuyla çalışmalar kesintisiz şekilde devam ederken, ilçe sakinleri ihtiyaç duymaları halinde Ataşehir Belediyesi tarafından belirlenen tuz temin noktalarından ücretsiz tuz alabilecek.

Herhangi bir olumsuzluk durumunda vatandaşlar; Ataşehir Belediyesi'nin (0216) 570 50 00 numaralı çağrı merkezi, 0530 166 48 73 numaralı WhatsApp destek hattı ve belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçebilecek.

İhtiyaç duyan Ataşehirliler; Atatürk Mahallesi Ataşehir Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi ile Ataşehir Belediyesi Ferhatpaşa Yol Bakım Şantiyesi'nden ücretsiz tuz temin edebilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi'nin Beyaz Tim Ekipleri, Kar Yağışına Karşı 7/24 Sahada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da kar esareti Hava ulaşımına engel İstanbul'da kar esareti! Hava ulaşımına engel
Salgın Türkiye’nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü Salgın Türkiye'nin kapısına dayandı, komşuda aciller doldu taştı: 8 ölü
Samsun’da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı Samsun'da pastanede dehşet: Durup dururken bıçakla saldırdı
Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı Kafe müdürü, müşterileri rahatsız eden 4 bar çalışanına kurşun yağdırdı
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

16:21
Real Madrid’i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
Real Madrid'i eleyen 2. Lig takımı Barcelona ile eşleşti
16:13
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç
Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
16:06
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
15:52
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi ’’Sarı oda’’ detayı çok konuşulacak cinsten
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca ek ifade verdi! ''Sarı oda'' detayı çok konuşulacak cinsten
15:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
15:11
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 16:52:13. #.0.4#
SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi'nin Beyaz Tim Ekipleri, Kar Yağışına Karşı 7/24 Sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.