Ataşehir Belediyesi'nin Beyaz Tim Ekipleri, Kar Yağışına Karşı 7/24 Sahada

(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi'nin karla mücadele için oluşturduğu Beyaz Tim ekipleri, kar yağışı süresince 7/24 görev yapıyor. Sahaya inerek çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Karın bereketi İstanbul'umuza geldi. İnşallah hep birlikte; kazasız, belasız ve sorunsuz bir şekilde Ataşehir'de kar yağışını atlatacağız" dedi.

Ataşehir Belediyesi, dün başlayan ve bugün etkisini artıran kar yağışının ardından ilçe genelinde ulaşımın aksamaması ve günlük yaşamın güvenli şekilde devam etmesi amacıyla karla mücadele çalışmalarını tüm mahallelerde sürdürüyor. Karla mücadele için hazırlanan Beyaz Tim ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

195 kişilik ekiple yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde 14 binek araç, 13 çift kabin araç, 12 iş makinesi, 8 kamyon, 5 kar küreme aracı, 20 damperli kamyonet ve 2 tanker olmak üzere toplam 74 araç görev alıyor.

Sahaya inerek yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Karla mücadele çalışmaları kapsamında sahada görev alan arkadaşlarımız, Ataşehirlilerin güvenli ve rahat ulaşım sağlayabilmeleri için tüm mahallelerimizde 7/24 aralıksız şekilde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Acil durumlarda ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Gerekli durumlarda Çağrı Merkezimiz üzerinden Belediyemize ulaşabilirsiniz. Karın bereketi İstanbulumuza geldi. İnşallah hep birlikte; kazasız, belasız ve sorunsuz bir şekilde Ataşehir'de bu süreci atlatacağız. Tüm komşularımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Çağrı merkezimiz ve ekiplerimiz yedi yirmi dört emrinizde."

74 araç ve 195 kişilik ekip güvenli ulaşım için sahada

AKOM'dan gelen son değerlendirmelere göre, bugün itibarıyla İstanbul genelinde beklenen don ve buzlanma riskine karşı vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için ana arterlerden ara sokaklara kadar ilçe genelinde 7/24 görev yapan Beyaz Tim ekipleri, kar küreme, tuzlama ve buzlanma önleyici çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Olası buzlanmalara karşı 2 bin ton tuz stokuyla çalışmalar kesintisiz şekilde devam ederken, ilçe sakinleri ihtiyaç duymaları halinde Ataşehir Belediyesi tarafından belirlenen tuz temin noktalarından ücretsiz tuz alabilecek.

Herhangi bir olumsuzluk durumunda vatandaşlar; Ataşehir Belediyesi'nin (0216) 570 50 00 numaralı çağrı merkezi, 0530 166 48 73 numaralı WhatsApp destek hattı ve belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçebilecek.

İhtiyaç duyan Ataşehirliler; Atatürk Mahallesi Ataşehir Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi ile Ataşehir Belediyesi Ferhatpaşa Yol Bakım Şantiyesi'nden ücretsiz tuz temin edebilecek.