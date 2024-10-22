Ataşehir Belediyesi'nden Dolandırıcılara Karşı Yapay Zeka Uyarısı - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nden Dolandırıcılara Karşı Yapay Zeka Uyarısı

Ataşehir Belediyesi, yapay zeka ile Başkan Onursal Adıgüzel'in sesi taklit edilerek gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

22.10.2024 17:04  Güncelleme: 18:19
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(İSTANBUL)- Ataşehir Belediyesi, yapay zeka ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in sesi taklit edilerek para isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada dolandırıcılara itibar edilmemesi ve emniyet birimleriyle iletişime geçilmesi istendi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in sesini yapay zeka ile taklit ederek para isteyen dolandırıcılara karşı Ataşehir Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşları uyardı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde bazı kişi ya da kişiler tarafından Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel'in yapay zeka ile sesi taklit edilerek, vatandaşlarımızdan para istenildiği bilgisini aldık. Başkanımız Onursal Adıgüzel adına herhangi bir sebeple maddi destek talep edilmesi söz konusu değildir. Bu tarz dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemenizi ve benzer bir durumla karşılaşmanız halinde emniyet birimleriyle iletişime geçmenizi rica ederiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ataşehir Belediyesi'nden Dolandırıcılara Karşı Yapay Zeka Uyarısı - Son Dakika

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