Ataşehir'de 17 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası olan hükümlü çatıdan kaçarken yakalandı

Ataşehir'de 17 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası olan hükümlü çatıdan kaçarken yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ataşehir'de hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, çatıdan kaçmaya çalışırken gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ataşehir'de "hırsızlık" suçundan hakkında 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, çatıdan kaçmaya çalışırken yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü S.Ş'nin Ataşehir'de bir evde saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikametin çatı kısmından kaçmaya çalışan S.Ş'yi gözaltına aldı.
Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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