Ataşehir'de tadilat sırasında çıkan yangın çatıda hasara yol açtı
Ataşehir'in Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, çatıda hasar oluştu.
Ataşehir'de 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ferhatpaşa Mahallesi Yeditepe Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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