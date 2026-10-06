Ataşehir ve Eyüpsultan meclisleri 10 Ekim\'de yeni başkan vekillerini seçecek

(İSTANBUL) - Tutuklanan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, İçişleri Bakanlığı'nın 6 Ekim tarihli kararıyla görevlerinden uzaklaştırıldı. Ataşehir ve Eyüpsultan belediye meclisleri, yeni başkan vekillerini belirlemek üzere 10 Ekim Cumartesi günü toplanacak.

İstanbul Valiliği, Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen hakkında yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim tarihli kararıyla tutuklandı. Güneş, İçişleri Bakanlığının 6 Ekim tarihli oluru ile görevden uzaklaştırıldı.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca Ataşehir İlçe Belediye Meclisinin, belediye başkan vekilini seçmek üzere 10 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da toplanması kararlaştırıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet alma ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada ise Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Ekim tarihli kararıyla tutuklandı.

Özmen de İçişleri Bakanlığının 6 Ekim tarihli kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Eyüpsultan İlçe Belediye Meclisinin yeni belediye başkan vekilini seçmek üzere 10 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanacağı bildirildi.