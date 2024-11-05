Atatürk Haftası'nda Özel Konserler

Güncel

ENKA Sanat, 10 Kasım'ı kapsayan Atatürk Haftası'nda "Tutkunun Sesi" ve "100 Yıllık Dostluk" adlı iki konsere ev sahipliği yapacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, kemanda Esen Kıvrak, viyolonselde Poyraz Baltacıgil ve piyanoda Gökhan Aybulus'un yer alacağı "Tutkunun Sesi" konseri 12 Kasım'da gerçekleşecek. ENKA Oditoryumu'ndaki konserde Johannes Brahms ve Astor Piazzola'nın eserleri seslendirilecek.

Dünyaca ünlü piyanist Mehveş Emeç ise 14 Kasım'da "100 Yıllık Dostluk" adlı resitalde sahnede olacak. Sanatçı, 19. yüzyılda yaşayan Franz Schubert, Frederic Chopin, Robert Schumann ve Pyotr Ilyich Tchaikovsky gibi önemli bestecilerin ölümsüz eserlerinden bir seçki sunacak.