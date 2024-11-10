Atatürk Portresi Anıtkabir'de Sergileniyor

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Ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarında yer alan tarihi Atatürk portresinin orijinali, Anıtkabir'de sergileniyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Orijinal Atatürk Portresi Sergisi" Anıtkabir'de açıldı.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne kadar 15 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak sergide, ders kitaplarının ilk sayfalarında ve okul duvarlarında yer alan tarihi Atatürk portresinin orijinali yer alıyor.

Ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan portrenin, o tarihten bu yana okulların sınıf duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alması dolayısıyla eğitim camiası açısından ayrı değeri bulunuyor.

Sabah saatlerinden itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'e akın eden vatandaşlar da portreye yoğun ilgi gösterdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.