Atatürk, Selanik\'te doğduğu evde törenle anıldı

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TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk , ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Yunanistan 'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği evde törenle anıldı. Türkiye 'nin dört bir yanından ziyaretçilerin akınına uğrayan evde duygu dolu anlar yaşandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Selanik'te dünyaya geldiği evde düzenlenen törenle anıldı. Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu'nun düzenlediği anma törenine Türkiye'nin dört bir yanından gelen, aralarında öğrenci gruplarının da bulunduğu ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Evi'nin bahçesindeki anma töreninde Yunanistan saatine göre saat 09.05'te 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Bu sırada evin dışında bulunan yoğun kabalık, anmayı kurulan ekranlardan takip etti. Resmi törenin ardından Ata'nın ziyarete açılan evini önce öğrenciler ziyaret etti. Öğrencilerin ardından ise ev diğer ziyaretçilere açıldı. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, yaptığı konuşmada, "Hüzünlüyüz ancak böyle bir önderimiz olduğu için aynı zamanda kıvançlıyız. Ata'mızın, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözleri Cumhuriyet'i, milletine emanet ettiğinin en büyük kanıtıdır. Gösterdiği istikamette Cumhuriyet'i ilelebet yaşatmak ve ileriye taşıma azmindeyiz. Bugün burada olan öğrencilerimiz ve yeni nesillerin bayrağı devralarak ülkemizi daha da ileri taşıyacağına yürekten inanıyoruz. Ziyaretçilerin Atatürk Evi'ne yönelik ilgisinden kıvanç duyuyoruz. Geçen yıl 285 bin rekor ziyaretçi sayımız bu yıl şimdiden 460 bini geçti. 7'den 70'e tüm ziyaretçilerimiz buraya gelerek Ata'mıza bağlılıklarını sunarken aynı zamanda bir ulusu yeniden inşa eden büyük devlet adamını geleceğe hazırlayan bu şehri de görme imkanına kavuşacak. Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, törene katılan herkese saygılarımı sunuyorum" dedi.

'20 YILDIR GELMEYE ÇALIŞIYORUM'

İstanbul'dan Atatürk'ün anmasına katılmak için Selanik'e gelen iş insanı Ahmet Odabaş, her yıl geldiğinde ayrı bir duygu yaşadığını söyledi. Odabaşı, "20 yıldır mümkün olduğunca gelmeye çalışıyorum. Geldiğim için de gururluyum. Tüm dünyanın örnek aldığı bir lider, tüm dünyada anıtları, caddeleri var, büstleri var. Bundan sonrası için de hedefim her sene 10 Kasım'ı farklı bir şehirde anlamlandırmak. İsimlerinin büstlerinin olduğu ülkeleri ziyaret etmek" dedi.

Tekirdağ'dan gelen Nagihan Aktaş, ilk kez Atatürk'ün doğduğu evde 10 Kasım törenine katıldığını ve heyecanlandığını söyledi. Aktaş, "Türkiye'nin her yerinden gelen vatandaşlarımızın hepsi çok heyecanlı. Ben çok gururluyum, mutluyum ilk kez geliyoruz o heyecanı doya doya yaşadık. İyi ki Ata'mızın evlatlarıyız. Dün, bugün, yarın ilelebet kendisini anacağız. Çok gururluyuz ev çok güzel manevi duygusu var. Kendimi çok huzurlu rahat ve o kadar da hüzünlü hissettim. Duygularım karma karışık. Atatürk var, yaşıyor gibi hissediyoruz, mutluyuz, huzurluyuz" diye konuştu.