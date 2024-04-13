Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 90. yılı törenle kutlandı - Son Dakika
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Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 90. yılı törenle kutlandı

Atatürk\'ün Edremit\'e gelişinin 90. yılı törenle kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Edremit ilçesine gelişinin 90. yılı törenle kutlandı. Törende çelenk bırakma, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve konuşma yapıldı. Protokol tarafından Atatürk Evi ziyaret edilerek sergi gezildi.

13.04.2024 14:20
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'in Edremit ilçesine gelişinin 90. yılı törenle kutlandı.

Şehit Hamdi Bey Meydanı'ndaki törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu Müdürü Ayhan Çelik yaptı.

Törenin sonunda Balıkesir Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bando Ekibi dinleti sundu.

Resmi törenin ardından protokol tarafından Edremit Atatürk Evi ziyaret edilerek "Atatürk Fotoğrafları" sergisi gezildi.

Programa, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 90. yılı törenle kutlandı - Son Dakika

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