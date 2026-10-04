Atina'da Auto Athina fuarı 52 markayla açıldı, markaların 12'den fazlası Çinli - Son Dakika
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Atina'da Auto Athina fuarı 52 markayla açıldı, markaların 12'den fazlası Çinli

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Yunanistan'ın başkenti Atina'da 2026 Auto Athina fuarı 52 markanın katılımıyla cumartesi günü başladı. 11 Ekim'e kadar Metropolitan Expo'da sürecek fuardaki markaların 12'den fazlası Çinli; Çin üretimi otomobiller rekabetçi fiyat ve teknolojisiyle ilgi görüyor.

ATİNA, 4 Ekim (Xinhua) -- Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen 2026 Auto Athina'da Çinli otomobil üreticisi Changan'a ait elektrikli aracı inceleyen bir ziyaretçi, 2 Ekim 2026.

Uluslararası otomobil fuarı 2026 Auto Athina, cumartesi günü Yunanistan'ın başkenti Atina'da başladı.

Metropolitan Expo'da 11 Ekim'e kadar sürecek olan fuarda, bugüne kadarki en yüksek katılımla 52 marka ürünlerini sergiliyor. Fuara katılan markaların 12'den fazlasını Çinli markalar oluşturuyor.

Fuar katılımcıları ve ziyaretçilerine göre Çin üretimi otomobiller, rekabetçi fiyatları ve teknolojik özellikleriyle Yunanistan'da büyük ilgi görüyor. (Fotoğraf: Marios Lolos/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiYunanistanCumartesiTeknolojiOtomobilGüncelAtinaDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Atina'da Auto Athina fuarı 52 markayla açıldı, markaların 12'den fazlası Çinli - Son Dakika
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