Atina'da Filistin Pankartı Krizi

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Yunanistan'ın başkenti Atina'ya bağlı Nea Filadelfia Belediyesi çalışanlarının bağlı oldukları sendikanın talebi üzerine binaya astıkları Filistin'e destek pankartı nedeniyle sendika başkanı hakkında disiplin soruşturması açıldığı bildirildi.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, belediye binasına asılan ve Filistin halkına destek mesajları içeren pankart, bir vatandaş tarafından "kamu alanına" asıldığı gerekçesiyle şikayet edildi.

Söz konusu şikayetin, Merkezi İdare'ye iletilmesi üzerine yetkililer, adı açıklanmayan sendika başkanını savunma yapmaya çağırdı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Belediye binası, çalışanların ve halkın ortak referans noktasıdır. Pankartımızın indirilmesi talebini kabul etmiyoruz. Filistin halkına destek mesajları dünyanın dört bir yanındaki kamu binalarında yer alıyor. Bu insani bir dayanışma mesajıdır. Filistin halkı savaşın ve açlığın pençesindeyken, bu pankartı indirme çağrısı, dayanışma ruhuna aykırıdır." ifadeleri kullanıldı.

23 Ekim'de de Atina'nın Tavros semtinde bir ilkokul öğretmeni hakkında, öğrencileriyle birlikte "Filistin'e özgürlük" talebi içeren pankartı hazırladığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılmıştı.