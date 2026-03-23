Atina'da Taksiciler Grevde

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler, devam eden grev kapsamında protesto düzenleyerek Parlamento binasına yürüdü.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, taksiciler hükümetin hazırladığı düzenlemelere karşı çıkarak söz konusu adımların mesleğin sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyeceğini savundu.

Taksi sürücüleri, düzenlemelerin sektörün kamu hizmeti niteliğini zayıflatacağını ve geçimini bu meslekten sağlayan aileleri olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

Attika Taksiciler Sendikasının (SATA) düzenlemeleri "kabul edilemez" olarak nitelendirdiği ve sektörün haklarını korumak amacıyla eylemlerin süreceğini bildirdiği kaydedildi.