Atina'da Türk Kahvaltısı Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Atina'da Türk Kahvaltısı Etkinliği Düzenlendi

Atina\'da Türk Kahvaltısı Etkinliği Düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu ve eşi Canan Çiçek Somuncu, 'Dünya Kahvaltı Günü' vesilesiyle düzenlenen Türk kahvaltısı etkinliğinde misafirlere geleneksel Türk kahvaltısını tanıttı. Başkonsolos Somuncu ve eşi, 'Dünya Kahvaltı Günü' dolayısıyla konsolosluk rezidansında Türkiye, Yunanistan ve üçüncü ülkelerden seçkin bir davetli grubunu ağırladı.

02.06.2024 14:45
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu ve eşi Canan Çiçek Somuncu, "Dünya Kahvaltı Günü" vesilesiyle düzenlenen Türk kahvaltısı etkinliğinde misafirlere geleneksel Türk kahvaltısını tanıttı.

Başkonsolos Somuncu ve eşi, "Dünya Kahvaltı Günü" dolayısıyla konsolosluk rezidansında Türkiye, Yunanistan ve üçüncü ülkelerden seçkin bir davetli grubunu ağırladı.

Somuncu, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünya Kahvaltı Günü"nün haziran ayının ilk pazar günü kutlandığını, bugünkü etkinlikte de geleneksel Türk kahvaltısı ürünlerine yer verdiklerini belirtti.

Başkonsolos Somuncu, menemen, sucuklu yumurta, çılbır gibi vazgeçilmez geleneksel lezzetlerin ikram edildiği kahvaltı ile Yunanistan ve üçüncü ülke vatandaşlarına Türk kahvaltısının tanıtıldığını ifade etti.

Kahvaltı etkinliğinin ilk kez 2014'te Van'da düzenlendiğini aktaran Somuncu, "Kahvaltının başkenti Van olarak geçer. Van'da başlatılan bir gelenek. Orada dünya rekoru kırmak üzere yaklaşık 58 bin kişinin katılımıyla Van şehir kalesinde bir kahvaltı düzenlenmişti. O günden beri de her yıl artan etkinliklerle Türk kahvaltısının, Türk mutfağının tanıtımına yönelik, bütün misyonlarımızda olduğu gibi etkinlikler düzenliyoruz." diye konuştu.

Canan Çiçek Somuncu da Türk kahvaltısının çok popüler olduğunu belirterek, "Siz de biliyorsunuz çok çeşitli yemeği seviyoruz, özellikle hafta sonlarında. Biz de misafir davet edeceğimiz zaman kahvaltıya çağırmayı tercih ediyoruz artık çünkü insanlar şaşırıyorlar, bu kadar çok şey yeniyor mu diye. Tabii ki hepsini her zaman yiyemiyoruz ama Türk kahvaltısını yedikleri zaman da insanlar bunu inanılmaz buluyor." dedi.

Her sene yemeklerin popülaritesine göre menünün tekrar düzenlendiğini söyleyen Canan Çiçek Somuncu, çılbırın en çok ilgi gören tarifler arasında olduğunu ifade etti.

Menemen, yumurta, zeytin, peynir, sigara böreği gibi geleneksel Türk kahvaltılıklarının ikram edildiği etkinlikte misafirler, ince belli bardaklarda demlenmiş Türk çayı da içme fırsatı buldu.

Kaynak: AA

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