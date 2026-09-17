ATO'nun bahçesine DOA makinesi yerleştirildi - Son Dakika
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ATO'nun bahçesine DOA makinesi yerleştirildi

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- ATO Başkanı Gürsel Baran: "DOA makinesi toplumumuzdaki geri dönüşüm kültürünü daha da güçlendirecek"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sürdürülebilir bir geleceğin yalnızca büyük yatırımlarla değil, günlük hayatta atılan küçük ama bilinçli adımlarla kurulacağını belirterek, "Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinesi toplumumuzdaki geri dönüşüm kültürünü daha da güçlendirecek." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen "Sıfır Atık Hareketi" kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansınca yürütülen Depozito Yönetim Sistemi'ne dahil oldu.

Sistem kapsamında kullanılan DOA makinesi ATO üyelerinin kullanımına sunulmak üzere hizmet binasının bahçesine yerleştirildi.

Baran, yaptığı değerlendirmede, Sıfır Atık Hareketi'nin çevrenin korunmasının yanı sıra kaynakların verimli kullanılması ve ekonomik değerlerin yeniden üretime kazandırılması açısından da önem taşıdığına dikkati çekti.

Yeşil dönüşümün, üretimin, ticaretin ve rekabetin yeni rotası olduğuna işaret eden Baran, "Çevreyi korumaya yönelik her adımın ekonomiye değer, geleceğe yatırım olarak döneceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çevreyi korumakla ekonomiyi büyütmek birbirinden ayrı değil"

Baran, doğal kaynakların sınırsız olmadığının altını çizerek, üretim ve tüketim süreçlerinde "kullan-at" anlayışının yerini kaynakların yeniden ekonomiye kazandırıldığı döngüsel ekonomi modelinin almasının önemini ifade etti.

İklim değişikliğinin çevresel etkilerinin yanı sıra ekonomik ve ticari sonuçlarının da giderek daha fazla hissedildiğini belirten Baran, şunları kaydetti:

"Çevreyi korumakla ekonomiyi büyütmek birbirinden ayrı iki başlık değil. Kaynaklarımızı ne kadar verimli kullanır, atığımızı ne kadar azaltır ve yeniden ekonomiye kazandırırsak hem çevremizi hem de ekonomik geleceğimizi o ölçüde korumuş oluruz. Depozito Yönetim Sistemi de bu anlayışın günlük hayatımıza yansıyan önemli uygulamalarından biri. Kullanılmış bir ambalajı atık olarak değil, yeniden üretime kazandırılabilecek bir kaynak olarak görmemiz gerekiyor."

ATO, üyelerini yeşil dönüşüme hazırlıyor

Baran, ATO'nun uzun süredir üyelerinin yeşil dönüşüm sürecine uyum sağlamasına yönelik çalışmalar yürüttüğünü hatırlatarak, Oda olarak iklim değişikliğinin ekonomi üzerindeki etkilerinden Avrupa Yeşil Mutabakatı'na, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'ndan sürdürülebilirlik raporlamasına, enerji verimliliğinden atık yönetimine kadar pek çok alanda iş dünyasını bilgilendiren çalışmalar gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İşletmeler açısından sürdürülebilirliğin rekabetin temel unsurlarından biri haline geldiğini vurgulayan Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"KOBİ'lerimizin yeşil dönüşümün getirdiği yeni standartlara, yükümlülüklere ve fırsatlara hazırlanmasını çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde çevresel standartlara uyum, pazarlara erişimin ve rekabet gücünün temel belirleyicilerinden biri olacak. Sürdürülebilir bir gelecek yalnızca büyük yatırımlarla değil, günlük hayatımızda attığımız küçük ama bilinçli adımlarla kurulacak. Bir şişenin çöpe değil geri dönüşüm sistemine kazandırılması küçük bir hareket gibi görülebilir. Ancak milyonlarca insan aynı bilinci benimsediğinde ortaya çıkan çevresel ve ekonomik değer çok büyük. DOA makinesi toplumumuzdaki geri dönüşüm kültürünü daha da güçlendirecek. Doğayı koruyan her adımın ekonomimize değer, ülkemize kazanç, çocuklarımıza ise daha yaşanabilir bir gelecek olarak döneceğini düşünüyorum."

Kaynak: AA
Gürsel BaranEkonomiGüncelÇevreSon Dakika

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