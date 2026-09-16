Avcılar D-100\'de servis midibüsü iş yerinin duvarına çarptı, ekipler olay yerinde

Avcılar D-100'de servis midibüsü iş yerinin duvarına çarptı, ekipler olay yerindeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avcılar D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü, bir iş yerinin girişindeki duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
AVCILAR D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü, bir iş yerinin girişindeki duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?