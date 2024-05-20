Avcılar'da 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika
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Avcılar'da 19 Mayıs coşkusu

Avcılar'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Gün boyu süren etkinliklerin ardından fener alayı ve konserle kutlamalar son buldu.

20.05.2024 12:09
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(İSTANBUL) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Avcılar'da coşkuyla kutlandı. Gençler gün boyu süren "Gençlik Şöleni"nde keyifli anlar yaşarken, saat 19.19'da düzenlenen fener alayına binlerce vatandaş katıldı.

Avcılar'da 19 Mayıs kutlamaları, Hükümet Konağı önünde düzenlenen resmi törenle başladı. Bayram kutlamalarının ikinci adresi ise Atatürk Parkı oldu. Atatürk heykeli önünde buluşan siyasi parti ve STK temsilcileri, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve saygılarını sundu. Avcılar  Belediyesi'nin kutlama programı kapsamında "Gençlik Şöleni" düzenlendi. Avcılar Sahil Güreş Alanı'nda düzenlenen Gençlik Söleni'ne Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara da katıldı.

Saat 19.19'da Fener Alayı

19 Mayıs Avcılar'da binlerce kişinin katıldığı fener alayıyla coşkulu şekilde kutlandı. Başkan Çaykara öncülüğünde binlerce vatandaşın katıldığı alaya; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Muharip Gaziler ve sivil toplum kuruluşları da eşlik etti. Saat 19.19'da Halide Edip Adıvar Parkı'nda başlayan yürüyüş, marşlar ve sloganlar eşliğinde devam ederek Gülşen konserinin düzenleneceği Ambarlı Sahil İspark alanında son buldu.

Gün boyu kenti saran 19 Mayıs coşkusu, Fener Alayı'nın ardından düzenlenen DJ Performansı ve Gülşen konseriyle zirveye çıktı. Ambarlı Sahil'de şarkılarını söyleyen ünlü sanatçıya alanı dolduran binlerce kişi eşlik etti. Konser finalinde çiçek verme geleneğini çevreci bir tutumla değiştiren Çaykara, sevilen sanatçı adına fidan bağışında bulunduğu sertifikayı kendisine hediye etti.

Özgür Çelik'ten Başkan Çaykara'ya Teşekkür

19 Mayıs coşkusuna Avcılarlılarla yaşayan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de şunları söyledi:

"Bugün İstanbul'un dört bir yanında belediyelerimiz çok çeşitli etkinlikler düzenliyorlar. Ama ben bugün Avcılardayım, bunun bir anlamı var. Bizleri İstanbul'un en genç belediye başkanlarından Utku Caner Çaykara sizlerle buluşturdu. İstanbul'un en genç belediye başkanlarından olan Utku Caner Çaykara'ya bu güzel organizasyon için hep birlikte bir teşekkür edelim mi? Derler ki geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. 19 Mayıs bu topraklar için çok önemli çok büyük bir adamdır. 19 Mayıs Anadolu'nun işgalden kurtuluşunun ilk adımıdır. Bugün bizlere düşen çok önemli bir görev var; Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı o günkü inançla, kararlılıkla ülkemiz için hep birlikte çalışmalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığından yürüyen gençler; Türkiye'yi daha demokratik bir ülke haline getirmek için, Cumhuriyetimizin değerlerini korumak için hep birlikte sizlerle beraber mücadeleye devam edeceğiz. Bir çift mavi gözün ışığında mücadelemiz hiç bitmeyecek."

Konuşmasında 19 Mayıs'ın önemini vurgulayarak başlayan Çaykara ise gençlere şöyle seslendi:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, "Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yükselme idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir. Biz de bunu görmekle bahtiyar olacağız." Buradan sizlerle birlikte söz veriyoruz:  Yorulmayacağız. Senin izinden ve yolundan dönmeyeceğiz. Hayalini kurduğumuz Avcılar için, İstanbul için, Türkiye için daha çok çalışacağız. Çünkü biz Atatürk gençliğiyiz! Çünkü biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleriyiz! Kutlu olsun 19 Mayıs, yaşasın Cumhuriyet!"

Kaynak: ANKA

Gençlik, Avcılar, Spor, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avcılar'da 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika

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