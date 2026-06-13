Avcılar'da Çiçek Hırsızlığı - Son Dakika
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Avcılar'da Çiçek Hırsızlığı

Avcılar\'da Çiçek Hırsızlığı
13.06.2026 12:32
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Avcılar'da iş yeri önünden çiçekler çalındı; güvenlik kamerası görüntüleri olayı belgeliyor.

AVCILAR'da bir iş yeri önünde 3 yıldır yetiştirilen çiçeklerin bir kısmı, elinde poşetle gelen kişi tarafından çalındı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibi Burcu Kurtay "Sabahın köründe 'Şafak operasyonu' gibi, elinde poşeti ile… Hani canı sağ olsun ama hiç hoş bir durum değil böyle olmamalı" dedi.

Olay, 11 Haziran'da Gümüşpala Mahallesi'nde güzellik merkezi önünde meydana geldi. Burcu Kurtay 3 yıl önce iş yerinin önüne komşularıyla beraber saksılıkta çiçek yetiştirmeye başladı. Kurtay, iş yerine geldiğinde çiçeklerinin bir kısmının çalındığını gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Kurtay, saat 06.00'da gelen şüphelinin çiçekleri söküp poşete koyarak kaçtığını gördü.

'HEM LEDİ KOPARMIŞ, HEM ÇİÇEKLERİ ÇALMIŞ'

Kurtay "Çok üzüldüm. Hem ledi kopartmış, hem çiçekleri çalmış. Sabahın köründe 'Şafak operasyonu' gibi, elinde poşeti ile… Hani canın sağ olsun ama hiç hoş bir durum değil koparması. Çünkü bu böyle olmamalı keşke burada başka bir şeyden bahsediyor olsaydık. Yapılan iyiliklerden; ne güzel bakın şöyle yaptı, böyle yaptı gibi.. Ama maalesef kopartıyor sonra toprağıyla birlikte diğerini kopartırken de takılıyor ledi kopartıyor. Sonra gelip bu çiçeğimizi koparıp gitmiş. Çağrım; 'Bir daha çiçek koparma, insanların çiçeklerini izin alarak alabilirsin. Zaten çiçeği çok sevdiğini de düşünmüyorum. Kötü bir niyetle yaptığını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Avcılar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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