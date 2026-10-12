Avcılar'da el freni çekilmeyen beton pompası yokuştan kayarak 7 araca çarptı - Son Dakika
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Avcılar'da el freni çekilmeyen beton pompası yokuştan kayarak 7 araca çarptı

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Avcılar\'da el freni çekilmeyen beton pompası yokuştan kayarak 7 araca çarptı
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Avcılar'da beton pompası ile beton mikseri çarpıştı; pompa şoförü el frenini çekmeden inince araç yokuştan kaydı. Park halindeki 7 araca çarpan beton pompası caddeyi trafiğe kapatırken kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

AVCILAR'da beton mikseri ile beton pompası çarpıştı. Kazanın ardından beton pompası şoförünün el frenini çekmeden araçtan inmesi üzerine yokuştan geri kayan araç, park halindeki 7 araca çarptı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.D. idaresindeki beton pompası ile 34 HOH 716 plakalı beton mikseri çarpıştı. Çarpışma nedeniyle beton pompasının ön camı kırıldı. Kazanın ardından şoför E.D. araçtan inerek hasar durumunu kontrol etmek istedi. Bu sırada el frenini çekmeyi unutan şoförün kullandığı beton pompası yokuştan geriye doğru kaymaya başladı. Kontrolden çıkan araç, yolun sol tarafında park halinde bulunan 7 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle caddeyi trafiğe kapandı. Ekiplerin kontrollerinde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. İki beton aracının yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

'FRENE BASTI TUTMADI'

Kazayı gören bir vatandaş, "Beton mikserinin şoförü kaydırdı aracı, beton pompasına vurdu. Şoför aşağı indi, araç bir anda kaydı. Şoför koşa koşa zıpladı bindiği gibi frene bastı tutmadı. Sağa doğru gitti komple biçti" dedi.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıOtomobilAvcılarOlaylarGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Avcılar'da el freni çekilmeyen beton pompası yokuştan kayarak 7 araca çarptı - Son Dakika
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