Avcılar'da Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Avcılar'da Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

İstanbul Avcılar'da bulunan mobilya imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Beysan Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı fabrikanın en üst katı tamamen alevlerle kaplanırken, Anadolu ve Avrupa Yakası'ndan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Emniyet ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede gece boyunca süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

02.08.2024 08:07
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İstanbul Avcılar'da mobilya imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Cihangir Mahallesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde 7 dönüm alanda kurulu 3 katlı fabrikada çıkan yangında alevler en üst katı tamamen sardı.

İlk katında elektrik panosu imal edilen fabrika binasının mobilya imalatı yapılan diğer 2 katındaki yangına Anadolu ve Avrupa Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale edildi.

Emniyet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede ekipler, gece boyunca süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin fabrikada soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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