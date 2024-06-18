Avcılar'da, virajı alamayıp bariyere çarpan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.
Tahtakale Mahallesi Melisa Sokak'ta Furkan Samet Göktürk'ün (16) kullandığı 34 HRT 442 plakalı motosiklet virajı alamayarak bariyere çarptı.
Göktürk'ün yaralandığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerinde sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Göktürk, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Hastaneden alınan gencin cenazesi memleketi Zonguldak'ta defnedildi.
Son Dakika › Güncel › Avcılar'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?