Avcılar’da bir binada başlayıp bahçedeki kerestelere ve yandaki binaya yayılan yangın, büyük maddi hasara yol açtı. Evleri zarar gören aileler, kendilerini uyandıran taksiciye minnettar olduklarını söyledi.

YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI

Yeşilkent Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında 3 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bahçedeki kerestelere ve ardından yandaki 2 katlı binaya sıçradı.

4 AİLE SON ANDA KURTULDU

Uykuda olan 4 aile, komşuların ve bir taksicinin kapılarını çalarak haber vermesi üzerine evlerinden çıktı. İhbar üzerine bölgeye Avcılar ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenlere ambulansta müdahale edildi.

2 EV TAMAMEN YANDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangında 2 ev tamamen yanarken, diğer evlerdeki eşyalar da zarar gördü.

“O TAKSİCİ ÇOCUK OLMASAYDI HİÇBİRİMİZ ÇIKAMAZDIK”

Evi hasar gören Kasım Aydın, yangını fark eden bir taksicinin komşuları uyandırarak hayatlarını kurtardığını söyledi. Aydın, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Komşular kapıları çaldı, zile bastılar. Biz kendimizi zorla dışarı attık. Rüzgar daha sonra ters yöne döndü, arkamızdaki binaya sıçradı. Komşularımız perişan oldu. Zaten hiçbir şey kalmadı. Çoluk çocuk komşuların sayesinde hayattayız. O taksici çocuk olmasaydı hiçbirimiz çıkamazdık. Duman bizi perişan etti. Allah kimseye böyle bir felaket yaşatmasın.”

BELEDİYEDEN YARDIM SÖZÜ

Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, yardımcılarıyla birlikte öğle saatlerinde yangında zarar gören evlerde inceleme yaptı. Can, ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımların yapılacağını söyledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.