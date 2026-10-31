Avcılar Metrobüs durağında elektrik yangını söndürüldü, seferler kontrollü sağlandı

Avcılar Metrobüs durağında elektrik yangını söndürüldü, seferler kontrollü sağlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avcılar Metrobüs durağında saat 23.00 sıralarında metrobüs yolundaki elektrik hattında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Seferler kısa süreliğine kontrollü sürdürülürken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
AVCILAR'da metrobüs yolundaki alt geçitte elektrik hattında yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 23.00 sıralarında Avcılar Metrobüs durağında çıktı. Metrobüs yolundaki elektrik hattından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, metrobüs seferleri kısa süreliğine kontrollü olarak sağlandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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