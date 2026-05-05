AVRUPA'DA VERİ KORUMA KONFERANSI ANTALYA'DA

05.05.2026 21:17
34. Bahar Konferansı, KVKK'nın ev sahipliğinde 5-8 Mayıs'ta yapılacak. Teması işbirliğini güçlendirmek.

Avrupa Veri Koruma Otoriteleri Konferansı kapsamındaki "34. Bahar Konferansı", Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (KVKK) ev sahipliğinde 5-8 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Avrupa'daki veri koruma otoritelerini bir araya getiren ve 1991'den bu yana her yıl mayıs ayında düzenlenen konferansın bu yılki teması "Mahremiyet ve Veri Koruma Alanında Ortak Yaklaşım Geliştirilmesi ile Otoriteler Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi" olacak.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan KVKK Başkanı Faruk Bilir, konferansta ortak menfaat niteliği taşıyan meselelerin ele alınmasının, güncel eğilimler ile yenilikçi gelişmelerin değerlendirilmesinin ve iyi uygulamalar ile tecrübelerin paylaşılmasının amaçlandığını belirtti.

Düzenleyici kurumlar açısından konferansın ortak kurumsal zemin sunduğuna işaret eden Bilir, farklı ülkelerdeki otoriteleri bir araya getiren organizasyonun diyaloğu güçlendirdiğini, veri koruma alanında daha güçlü kurumsal bağ kurulmasına katkı sağladığını söyledi.

Konferansın, Avrupa'daki veri koruma sistemini destekleyen önemli bir platform olduğunu vurgulayan Bilir, "Konferansta kişisel verilerin korunmasının güncel ve geleceğe dönük boyutları ele alınacak. Bu çerçevede özellikle yapay zeka, çocukların kişisel verilerinin korunması, sınır ötesi veri aktarımları ile veri koruma otoritelerinin geleceği gibi konular öne çıkmaktadır." dedi.

"Bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendiren önemli bir fırsat"

Faruk Bilir, konferansa Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının, KVKK'nin kurumsal kapasitesi ile uluslararası konumu açısından da önemli olduğunun altını çizdi.

KVKK'nin veri koruma alanında küresel ölçekte yürütülen çalışmalara katkı sağladığını, dünyanın pek çok ülkesinden veri koruma otoritelerinin Türkiye'de ağırlandığını anlatan Bilir, şunları kaydetti:

"34. Bahar Konferansı'nın KVKK'nin ev sahipliğinde ülkemizde gerçekleştirilecek olması, kurumumuzun uluslararası alanda ulaştığı seviyenin somut bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda bu ev sahipliği, KVKK'nin uluslararası işbirliklerine açık yapısının bir yansımasıdır. Ayrıca Avrupa'daki veri koruma otoriteleriyle doğrudan temas kurulmasına imkan tanıması bakımından bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendiren önemli bir fırsat sunmaktadır."

Kaynak: AA

