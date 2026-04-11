Avrupa Enerji Piyasalarında Tarihi Değişim: İşlem Süreleri 21 Saate Çıkıyor

11.04.2026 15:20
Avrupa enerji piyasaları, 11 Nisan 2026'dan itibaren işlem sürelerini günde 21 saate çıkararak tarihi bir dönüşüm geçiriyor. Bu değişim, küresel dalgalanmalar ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde Avrupa'nın enerji ticaretinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Avrupa enerji piyasaları, tarihi bir değişimle karşı karşıya. Daha önce günde 10 saat işlem gören gaz ve elektrik piyasaları, global dalgalanmaların arttığı bu kritik dönemde işlem sürelerini 21 saate çıkarıyor. Bu dönüşüm, 11 Nisan 2026 tarihinde başlayacak olup, Avrupa'nın enerji ticaretinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Geçmişte, Avrupa doğal gaz ve elektrik piyasaları, küresel enerji ticaretinin niş alanı olarak kalmıştı. Ancak önümüzdeki hafta, uzun yıllardır süregelen 10 saatlik işlem seansları sona erecek ve yeni düzenle işlem saatleri iki katından fazla artarak 21 saate yükselecek. Bu kalıcı genişleme, Orta Doğu'daki savaşların piyasada yarattığı belirsizlikler ve fiyat dalgalanmaları ile birleşiyor. Ateşkes ilanlarına rağmen, Avrupa'daki gaz sözleşmeleri, çatışma öncesi seviyelerin %40 üzerinde işlem görmeye devam ediyor ve yatırımcılar bu durumu yakından takip ediyor.

Piyasa uzmanları, bu değişimin Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan süreçlerin doğal bir sonucu olduğunu ifade ediyor. Avrupa'nın tek bir baskın tedarikçiye bağımlılığını azaltarak, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) pazarına girmesi, yerel fiyatları dünya genelindeki gelişmelere daha duyarlı hale getirdi. Yenilenebilir enerji kullanımının artması da doğal gaz talebini etkileyerek piyasa dinamiklerini değiştirdi. Artık, Avrupa enerji piyasası, daha önce yalnızca hava durumu ve boru hattı akışına odaklanan bir yapıdan, karmaşık arbitraj stratejileri ve yoğun opsiyon işlemleri ile dolu büyük bir arenaya dönüşmüş durumda.

Yeni çalışma saatleri, Avrupa'daki traderların yaşam standartlarını da köklü bir şekilde etkileyecek. Daha önce Amsterdam saatiyle 08:00'de başlayan iş günleri, artık daha düzensiz bir hal alacak. Sektördeki temsilciler arasında bu durum hakkında karışık duygular söz konusu. Öte yandan, ABD'deki enerji piyasaları uzun zamandır geniş zaman dilimlerinde işlem görmekte. Chicago merkezli bir hedge fon yöneticisi, Avrupa'daki değişimin algoritmik işlemler için yeni fırsatlar yarattığını ve düşük likidite dönemlerinde bile etkin işlem yapılabileceğini belirtiyor.

