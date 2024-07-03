Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye çeyrek finale yükseldi

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Kamera: Onur Dursun

(İSTANBUL) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turunun son maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek final biletini kazanan son ülke oldu. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'da da yurttaşlar galibiyeti kutladı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin diğer maçlarında olduğu gibi bu maç için de İstanbul'un dört bir yanında dev ekranlar kuruldu. Metro İstanbul Esenler'de, Kartal Belediyesi Kartal Meydanı'nda, Ataşehir Belediyesi Atapark ve Nazım Hikmet Parkı'nda, Sarıyer Belediyesi sahil ve Ayazağa'da, Beyoğlu Belediyesi Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda, Beşiktaş Belediyesi Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda, Sancaktepe Belediyesi belediye önünde, Beykoz Belediyesi sahil ve Küçüksu parklarında kurduğu dev ekranlarla yurttaşları bir arada milli sevinç heyecanına ortak etti.

Yurttaşlar, maçın galibiyetle sonuçlanması üzerine de şarkılar, oyun havalarıyla eğlendi. Marşlar söylendi. Bazı vatandaşlar da Taksim Meydanı başta olmak üzere kentin işlek caddelerinde araçlarla sevinç turu atıp eğlendi, milli başarıyı kutladı.